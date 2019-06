Sea Watch | altri due naufraghi portati a terra per urgenza medica Conte incontra il

Sondaggi politici Emg : Sea Watch - maggioranza italiani con Salvini : Sondaggi politici Emg: Sea Watch, maggioranza italiani con Salvini Sul caso Sea Watch il 61% dei cittadini italiani si schiera con la linea dura adottata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini: la nave battente bandiera olandese deve stare al largo di Lampedusa e i 42 migranti presenti a bordo non devono sbarcare a terra. Favorevole a quest’azione è naturalmente il 93% degli elettori leghisti mentre il 76% di chi vota Pd preme ...

Sea Watch - Matteo Salvini ad Agorà : "Non sono naufraghi ma soldi per armi e droga. E Carola Rackete..." : "Non sono naufraghi, pagano una media di 3mila dollari con cui poi si comprano armi e droga". Matteo Salvini, ospite di Agorà su Raitre, commenta fuor di ipocrisia la vicenda della Sea Watch e dei 40 migranti (due sono stati evacuati nella notte per motivi di salute) soccorsi dalla nave della ong te

Sea Watch 3 in acque italiane - decisione di approdo : nave davanti alle coste di Lampedusa : La Sea Watch 3 è entrata in acque italiane, la prua nella direzione di Lampedusa. La decisione in seguito alla constatazione delle condizioni dei 42 migranti a bordo. Nonostante l’alt a 12 miglia circa dalla costa da parte di motovedette della Guardia di Finanza partite da Lampedusa, l’imbarcazione della Ong continua a navigare, senza fermarsi, senza ripensamenti, fermandosi a qualche miglio dalla costa. La decisione di approdare Attraverso i ...

Sea Watch ferma - a Lampedusa "sbarchi fantasma". All'alba arriva un barchino con 16 migranti : Altro "sbarco fantasma" a Lampedusa. Non esiste solo la Sea Watch: 16 migranti sono arrivati sull'isola intorno alle 7 su un barchino scortato da una motovedetta delle Fiamme gialle. Giovedì intorno alle 6 erano arrivati in 8. Gli approdi, come confermato dal sindaco Martello che ha parlato di "port

Migranti - a Lampedusa si continua a sbarcare : ma il caso Sea Watch non si sblocca : Evacuati due Migranti (uno minorenne) dalla Sea Watch. Alla nave "è tuttora negato l'ingresso in porto". Intanto a Lampedusa...

Sea Watch - Orfini e Delrio a bordo con Carola Rackete e i migranti : "Notte sotto le stelle" : "Dormiremo sul ponte, sotto le stelle". Il Pd raschia al fondo sulla Sea Watch. Su Twitter Matteo Orfini, Graziano Delrio e Davide Faraone, onorevoli dem saliti a bordo della nave della ong ferma a un miglio da Lampedusa insieme ai colleghi Fratoianni e Magi, annunciano in tempo reale che passeranno

Sea Watch - due persone sbarcate per urgenza medica : Proseguono intanto gli sbarchi: arrivati a Lampedusa 16 tunisini su un barchino. Il premier Conte a colloquio con l'omologo olandese per discutere della nave inattesa di un approdo da 15 giorni

Sea Watch - colloquio Conte-Rutte a G20 : 7.45 Lungo colloquio a margine del G20 tra il premier Conte e il collega olandese Rutte sulla vicenda della Sea Watch, la nave battente bandiera olande olandese che ha violato il divieto di ingresso nelle acque territoriali italiane e ora si trova al largo di Lampedusa. Il governo italiano ha già compiuto un passo formale nei giorni scorsi con l'ambasciatore all'Aja e punta a verificare eventuali omissioni da parte dei Paesi Bassi.

I migranti della Sea Watch hanno offerto le cabine ai 5 parlamentari italiani a bordo : È ancora davanti a Lampedusa, a circa un miglio dal porto, la Sea Watch con a bordo 40 migranti. Prima di mezzanotte erano state evacuate due persone, un uomo e un ragazzo visitati al poliambulatorio. Sul ponte hanno passato la notte anche 5 parlamentari: Davide Faraone, Graziano Delrio, Matteo Orfini, Nicola Fratoianni e Riccardo Magi. Un kit è stato messo a disposizione dall'equipaggio: spazzolino, bagnoschiuma, una asciugamani verde. "I ...

Sea Watch - 2 sbarchi per urgenza medica. Colloquio Conte-Rutte al G20 : Sea Watch, 2 sbarchi per urgenza medica. Colloquio Conte-Rutte al G20 La nave resta davanti a Lampedusa, con 40 persone a bordo. Un migrante è stato fatto scendere per le sue precarie condizioni di salute, con lui anche il figlio minorenne. Il premier dal Giappone: "Su immigrazione serve approccio ...

Sea Watch - niente sblocco : evacuato d'emergenza un migrante e un minorenne - Ong in stallo : Altra notte di stallo in rada per la Sea Watch. Dalla nave della Ong tedesca bloccata a un miglio dal porto di Lampedusa da un blitz della Guardia di finanza sono stati evacuati d'urgenza dalla Guardia costiera "un uomo e un minore che viaggiava insieme a lui", fa sapere via Twitter la Ong. Leggi an

Sea-Watch - corsa alle donazioni : in sole 24 ore raccolti 220 mila euro : Grande successso per la colletta lanciata dalla Rete italiana antifascista. I soldi serviranno a pagare le multe - dai 10 ai 50mila euro - per essere entrati nelle acque territoriali senza autorizzazione. Il contributo medio è stato di 17 euro

Capitana Sea Watch : la giustizia italiana comprenderà | Stop all'entrata in porto | L'Olanda a Salvini : "Non abbiamo doveri" : L'Europa risponde a Salvini intenzionato a non identificare più chi sbarca in Italia, aggirando il trattato di Dublino: "Si rischia la procedura d'infrazione". Il premier da Osaka: "Il caso Sea Watch 3 è di competenza della magistratura".

Sea Watch : 5 dem dormono sul ponte : 0.36 "Ci apprestiamo a passare la notte sulla Sea Watch", twitta il deputato Pd,Davide Faraone. Con Faraone anche Delrio, Orfini, Fratoianni e Magi, intenzionati a non scendere fino allo sbarco di tutti. Su Facebook posta una foto nella quale sono immortalati mentre preparano il giaciglio di lenzuola e coperte. Condividono la notte con i 40 migranti (due sono stati evacuati prima della mezzanotte) da due settimane in mare e ora a poche ...