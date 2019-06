Se al Gay Pride di Milano sfila il carro pro migranti in difesa della Sea Watch

Costantino della Gherardesca invita tutti al Gay Pride milanese : "Diamo un messaggio forte contro l'omofobia” : “Vorrei che il 29 giugno, alla parata del Milano Pride partecipassero in tanti, omosessuali e eterosessuali, perché quest'anno è più importante che mai mandare un messaggio forte contro l'omofobia ma anche contro la xenofobia. La parata rappresenta un simbolo di apertura verso il resto del mondo”. Costantino della Gherardesca, che non si è mai perso un Pride, fa un grande tifo anche se stavolta, per questioni di lavoro, alla parata non potrà ...

Gay Pride - le inquietanti analogie tra ArciLesbica e Forza Nuova : Che ArciLesbica sia da un po’ impegnata a togliere diritti ai bambini di coppie lesbiche o gay è ormai un fatto risaputo. Ma per quanto si possa essere contrari alla Gestazione per Altri, oltretutto sempre adottando un atteggiamento coloniale per la salvezza delle donne povere, senza mai guardare ai diritti delle donne che per scelta scelgono di prestare l’utero per le coppie gay, il livello del dibattito dovrebbe essere diverso, più ...

Caterina Balivo rinuncia al Gay Pride : lo sfogo e il messaggio su Instagram : Caterina Balivo doveva essere madrina del Gay Pride a Milano il prossimo 29 giugno, ma alla fine ha rinunciato al ruolo. La presentatrice ha spiegato in un’intervista al Corriere della Sera il motivo che l’ha spinta a rifiutare l’incarico e si è tolta qualche sassolino dalla scarpa: Quando ti invitano a una festa e la festa ti piace sei sempre molto contenta di partecipare. Se poi capisci che una buona fetta di invitati non ...

Caterina Balivo si ritira dal Gay Pride di Milano : ‘Parte della comunità mi ha discriminata’ : “Non ci sto a essere additata, non ho mai discriminato nessuno. Una parte della comunità ha discriminato me“. Intorno al Milano Pride scoppia la polemica circa la scelta della madrina della parata che sabato 29 giugno si terrà nel capoluogo lombardo. Alla notizia che il ruolo era stato conferito a Caterina Balivo, infatti, la comunità LGBT+ ha preso d’assalto i social della manifestazione per contestare la scelta. La causa è da ...

Caterina Balivo : "Non sono omofoba - ecco perché non sarò più la madrina del Gay Pride di Milano" : "Il Pride dovrebbe abbattere le barriere, ma alcuni ne hanno alzata una attorno a me. È stata esclusa una persona che da anni dice che l’amore è il protagonista e non il genere". Caterina Balivo doveva essere la madrina del Gay Pride di Milano del 29 giugno, ma a seguito di alcune polemiche innescate a causa di alcune vecchie frasi della conduttrice, ritenute offensive dalla comunità lgbtq, l'organizzazione ha rimesso l'incarico in comune ...

Il tranquillo e partecipato Gay Pride di Kiev : C'erano 8.000 persone, non ci sono stati scontri ed è stato sostenuto anche dal nuovo presidente Volodymyr Zelensky

Selvaggia Lucarelli smaschera Marco Carta : 'Chiesti 8 mila euro per il Gay Pride' : Si continua a parlare di Marco Carta, in queste ultime settimane finito al centro di numerose polemiche che l'hanno portato su tutti i giornali. Non soltanto la notizia del presunto furto alla Rinascente di milano ma anche la notizia secondo la quale il cantante sardo avrebbe chiesto ben 8 mila euro agli organizzatori del Gay Pride di Modena per prendere parte all'evento. Una notizia che ha fatto subito il giro del web e della rete e che ha ...

Gay Pride Bologna 2019 : orari - programma e percorso del corteo : Gay Pride Bologna 2019: orari, programma e percorso del corteo Sabato 22 giugno il ritrovo sarà alle 14.30 in piazzale Jacchia, ai giardini Margherita. Il corteo partirà alle 16 e si concluderà alle 19 con il Palco Pride e l'Official Party Pride Parole chiave: ...

Gay Pride : perché anche le famiglie tradizionali dovrebbero partecipare : Nel cinquantesimo anniversario di Stonewall, nel mese dell'Orgoglio LGBT, ovunque si manifesta per il diritto alla libertà. Ed è per questo che anche le famiglie, cosiddette, "tradizionali" dovrebbero sfilare con orgoglio. Così capita di rispondere alle domande dei piccoli che mettono in crisi i grandi.Continua a leggere

Troppe polemiche su Gay Pride - Balivo non sarà madrina della manifestazione : "La "madrina" di un Pride deve essere un fattore unificante" e "poiche' il Pride deve essere un momento di unita' e uno spazio in cui tutti e tutte con le proprie differenze possano riconoscersi, abbiamo preso la decisione in accordo con Caterina Balivo di fare un passo indietro": cosi' gli organizzatori del Milano Pride hanno annunciato su Facebook che non sara' piu' Caterina Balivo la madrina della manifestazione. In molti sui social hanno ...

Non ho chiesto io gli 8mila euro al Gay Pride! Marco Carta replica alla Lucarelli : Il cantante di "Necessità lunatica" ha rilasciato la sua verità, dopo la notizia secondo cui avrebbe richiesto 8mila euro di cachet per esibirsi al Gay Pride di Modena. Recentemente la giudice speciale di "Ballando con le stelle", Selvaggia Lucarelli, ha riportato sul Fatto Quotidiano l'indiscrezione secondo cui Marco Carta avrebbe richiesto un cachet di 8mila euro, per esibirsi in occasione del Gay Pride di Modena.-- “Il primo ...

Gay Pride Cagliari - polizia municipale chiede 7500 euro agli organizzatori per pagare le ore di servizio al corteo : A Cagliari per fare il Pride bisogna pagare. A denunciare il fatto sono gli organizzatori dell’evento che, in un comunicato, spiegano di dover pagare 7540 euro per avere l’autorizzazione a svolgere il corteo. La comunicazione del costo aggiuntivo è arrivata dalla polizia municipale della città e il costo sarebbe relativo alle spese di ore di servizio del personale del corpo. “Per la prima volta in occasione del Sardegna Pride ...

Caterina Balivo non sarà la madrina del Gay Pride : Passo indietro degli organizzatori del Pride: "È chiaro che la nostra scelta, di cui ci assumiamo la responsabilità, ha suscitato molte perplessità e polemiche". Caterina Balivo non sarà più la madrina del Milano Pride 2019. Lo ha dichiarato lo stesso comitato organizzatore. Dopo aver annunciato pochi giorni fa che sarebbe stata proprio la conduttrice a calcare il palco di Porta Venezia, ora arriva il dietro front.-- "È chiaro ...

Caterina Balivo - la battuta su Ricky Martin le costa l'assedio del mondo Gay : addio Milano Pride : Una vendetta gay bella e buona. Caterina Balivo doveva essere madrina del Milano Pride, ma non se ne farà nulla. La conduttrice televisiva, che doveva fare da madrina alla tradizionale parata dell'orgoglio Lgbt in programma per il 29 giugno, è infatti stata accantonata a seguito della polemica esplo