SCUOLA Esame di terza media | l' omologazione batte tutti

MATURITÀ 2019/ Esame di Stato - il nemico di una SCUOLA veramente libera : MATURITÀ 2019 : quasi cent'anni di Esame di Stato e non portarli bene. L'autonomia lo ha svuotato, resta solo il lato sentimentale. E tante contraddizioni

SCUOLA - scoppia la polemica all’esame di maturità : Miur sostituisce prof razzista : Singolare vicenda quella accaduta al liceo scientifico ‘Copernico’ di Pavia, dove studenti e insegnanti hanno detto no al professor Carlo Gallarati come presidente di commissione alla maturità. Il motivo? Il professore è stato accusato di essere razzista. ‘Se ci valuta lui ci rifiutiamo di entrare e fare l’esame’. Gallarati avrebbe dovuto presiedere la commissione in due quinte, sezioni I ed L: nella prima sezione ...