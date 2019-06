San Paolo | Borriello pronti per la campagna abbonamenti | “Circa 54mila posti | saranno

forzazzurri

(Di venerdì 28 giugno 2019)sul nuovo SanCiro, assessore allo Sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare del calcio Napoli e delle nuove regole del San: “, siamo. Il conteggio deisiamo intorno aicirca. I maxischermi tolgono quasi 500. Comunicheremo al Napoli ad inizio settimana il conteggio complessivo per partire con la. Sul terzo anello verrà schermato con le bandiere dei Paesi partecipanti per le Universiadi. Per dopo stiamo valutando varie cose. È diventato uno stadio di caratteristiche europee. Fuori le criticità permangono. L’investimento è stato fatto con soldi pubblici, con tasse dei cittadini. Quindi è bene che si tuteli la struttura dai vandali.introdotti biglietti nominativi. Non ci si ...

Napoli2019_ita : ?????? Info su biglietti per assistere alla cerimonia d'apertura al San Paolo ed alle gare sono disponibili nella se… - claudioruss : Il San Paolo di Napoli ormai pronto per la cerimonia di apertura delle Universiadi, con nuovi sediolini ai loro pos… - caritas_milano : 'Per essere autentico l'amore deve essere totale, esclusivo, irrevocabile, irreversibile'. San Paolo VI #21giugno… -