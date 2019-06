optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019) Arriva improvviso l'annuncio dideial. Il leader dei, che in queste settimane è occupato con le registrazioni di X Factor, ha infatti rivelato ai fan di aver subito un piccolo intervento ma che la situazione è sotto controllo. Confermato anche il tour con il quale il gruppo tornerà a suonare in giro per l'Italia, con le prove già fatte e che sembrano essere andate piuttosto bene.ha però chiesto ai fan che gli prestassero un po' die di fiato, così da condurre i concerti nel migliore dei modi e senza troppi affaticamenti, che per il suoin fase di ripresa potrebbero essere dannosi. Queste le parole con le quali ha informato i fan sul suo stato di salute attuale, dopo la piccola operazione al. Buongiorno a tutti!Forse mi ero dimenticato di dirvi che ho da poco subito un piccolo intervento alè ...

OptiMagazine : Samuel dei @Subsonica operato al cuore, l'annuncio social: 'Vi chiedo energia in prestito' - History61186776 : i moderati, tra cui John Jay di New York e John Dickinson della Pennsylvania, in generale aderirono alle posizioni… - __Zelo_bap__ : @kimsamuel_2002 Piacere di conoscerti Samuel. Io sono Choi Jun Hong conosciuto meglio come Zelo attualmente canta… -