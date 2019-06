Russell Crowe | i 10 ruoli che hanno segnato la sua carriera

The Loudest Voice - su Sky Atlantic la serie con Russell Crowe : Arrivera' su Sky prossimamente in esclusiva The Loudest Voice, la serie con il premio Oscar Russell Crowe basata sul best-seller di Sherman

The Loudest Voice - la serie con Russell Crowe - Naomi Watts e Sienna Miller : Russell Crowe clamorosamente ingrassato e calvo, le sempre splendide Naomi Watts e Sienna Miller sono solo alcuni dei motivi che rendono The Loudest Voice una delle serie più attese su Sky. Al centro della narrazione che si sviluppa per sette puntate lo scandalo sessuale che travolse il CEO di Fox News, Roger Ailes. The Loudest Voice si basa sulle testimonianze di più di 600 persone grazie alle quali è stato possibile svelare il predatore ...

Leonardo DiCaprio ha venduto un teschio di dinosauro a Russell Crowe : Sì, proprio un vero teschio di dinosauro