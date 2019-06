Roma | timbravano il cartellino ma andavano a fare la spesa o lavori extra | incastrati e

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) ”False timbrature o assenze a orologeria. È l’accusa a nove giardinieri del Servizio Giardini di. Sembra che queste persone, invece di lavorare e prendersi cura del verde della città, andassero ad “arrotondare” nei giardini di privati, utilizzando attrezzi e mezzi di proprietà del Comune. Un vero e proprio schiaffo a tutti ini onesti”. Lo scrive su Instagram la sindaca diVirginia Raggi. ”Le indagini sono state portate avanti in questi mesi dalla Polizia locale diCapitale, che ringrazio, sulla base della segnalazione fatta dalla presidente del Municipio VII Monica Lozzi. Alcuni video incastrerebbero i dipendenti comunali in servizio al Tuscolano mentre timbrano per gli altri colleghi e poi escono per andare a lavorare altrove”. ”In pratica oltre allo stipendio del Comune avrebbero intascato i soldi per i ...

virginiaraggi : Nove giardinieri sospesi perché timbravano il cartellino più e più volte usando i badge dei colleghi assenti e “arr… - reportrai3 : Timbravano i cartellini di assenteisti e segnavano straordinari. Perquisite a Roma abitazioni, postazioni e armadie… - Frances74450514 : RT @virginiaraggi: Nove giardinieri sospesi perché timbravano il cartellino più e più volte usando i badge dei colleghi assenti e “arrotond… -