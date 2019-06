Roma | poliziotto accoltellato mentre seda una lite a Tor Bella Monaca | è fuori pericolo

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Un agente di polizia del Reparto volanti è statonel primo pomeriggio in via Cochi, nel quartiere di Tor, a. Ilera intervenuto perre unafamiliare, quando un uomo, con precedenti, ha tentato la fuga. Dopo essere stato bloccato il pregiudicato, forse sotto effetto di stupefacenti, ha colpito più volte l’agente al torace. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ricoverato in gravi condizioni ma non indi vita. L'articolounaa Tor: èproviene da Il Fatto Quotidiano.

luigidimaio : Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento… - luigieannadaude : RT @luigidimaio: Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento si trov… - GRETA1SGARBO : RT @luigidimaio: Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento si trov… -