Roma | poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca | è grave

Roma : Meloni - 'solidarietà a poliziotto accoltellato - tolleranza zero' : Roma, 28 giu. (AdnKronos) - “La mia solidarietà al poliziotto accoltellato a Tor Bella Monaca (Roma) durante un controllo e ora in gravi condizioni. Per l’aggressore, presumibilmente sotto l’effetto di sostanze, chiediamo il massimo della pena: tolleranza zero per questo criminale”. Lo dichiara il p

Roma : Di Maio - 'vicini a poliziotto accoltellato' : Roma, 28 mag. (AdnKronos) - "Un nostro poliziotto è stato accoltellato a Roma mentre svolgeva come ogni giorno il suo lavoro. in questo momento si trova a lottare tra la vita e la morte. A lui, alla famiglia e a tutte le donne e gli uomini che ogni giorno rischiano la vita per noi va tutta la mia vi

Roma - poliziotto accoltellato mentre seda una lite a Tor Bella Monaca : è fuori pericolo : Un agente di polizia del Reparto volanti è stato accoltellato nel primo pomeriggio in via Cochi, nel quartiere di Tor Bella Monaca, a Roma. Il poliziotto era intervenuto per sedare una lite familiare, quando un uomo, con precedenti, ha tentato la fuga. Dopo essere stato bloccato il pregiudicato, forse sotto effetto di stupefacenti, ha colpito più volte l’agente al torace. Soccorso dai colleghi è stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove è ...

