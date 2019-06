Roma-Juventus | scambio concluso | Pellegrini e 10 milioni per Spinazzola | può essere il

Mercato Juventus : scambio di terzini in chiusura in giornata con la Roma : SSecondo Sky Sport, è in corso ed è destinata a chiudersi in giornata la trattativa tra Juventus e Roma per uno scambio clamoroso tra terzini. Alla Juventus arriverebbe il terzino sinistro classe 1999 Luca Pellegrini, reduce dal prestito a Cagliari la scorsa stagione e da un ottimo campionato. Mercato Juventus : scambio di terzini in […] More

Juventus Pellegrini : c’è l’offerta - ma la Roma chiede di più : Juventus Pellegrini – La Juve ha individuato un nuovo obiettivo di prospettiva per la propria fascia sinistra. Secondo Tuttomercatoweb la società bianconera avrebbe avanzato un’offerta di 8 milioni di euro alla Roma per Luca Pellegrini. L’offerta, però, sarebbe stata rigettata dalla Roma, con la Juve pronta a rialzare a 10 milioni di euro. Juventus Pellegrini: […] More

Mercato Juventus - clamoroso scambio con la Roma : l’attaccante dice addio! : Mercato Juventus- I bianconeri si preparano all’inizio dell’estate con chiari obiettivi di Mercato già ben delineati e prestabiliti. Secondo quanto riportato da diversi fonti, e come trapelato nelle ultime ore, Juve e Roma starebbero lavorando attentamente sul potenziale scambio Higuain-Zaniolo, un affare che potrebbe convenire ad entrambe le squadra. Il Pipita potrebbe trasferirsi in giallorosso […] More

Calciomercato - le notizie di oggi : Bologna scatenato - l’Atalanta su un centrocampista ucraino - lo scambio tra Roma e Juventus : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna scatenato – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come ...

Mercato Juventus - c’è la conferma : arriva lo scambio con la Roma! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, Juventus e Roma starebbero lavorando in maniera totale sul potenziale scambio Higuain-Manolas. Di fatto, come riportato dalla rosea, il club giallorosso sembrerebbe esser pronto a puntare forte sul Pipita. Una mossa dettata dall’addio imminente a Dzeko, il quale sarebbe ormai pronto a vestire la […] More

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

