Roger Vivier | quando le scarpe da sogno sono realtà

(Di venerdì 28 giugno 2019) Dimenticate le solite campagne pubblcitarie. Gherardo Felloni, direttore artistico della maison, ancora una volta esce dall’ordinario, lasciando che a raccontare le sue creazioni siano riadattamenti musicali e cinematografici letti nella loro chiave più irriverente ed esilarante. Dopo l’omaggio al modello cult della griffe, le Très, ispirato al celebre componimento Duetto buffo di due gatti, questa volta Felloni, per svelare la collezione AI 2019-20, prende spunto dal film cult del 1965 Io la conoscevo bene, che consacrò Stefania Sandrelli nell’olimpo delle attrici italiane, tessendo, con l’aiuto di due protagoniste d’eccezione, la storia stravagante di una aspirante attrice che insegue i suoi sogni di gloria, trama del divertente corto Jewels to Shoes. Siamo a New York, in una villa barocca di inizio Novecento. Una classe di giovani aspiranti attori segue con ...

