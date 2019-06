Rider | protesta a Milano | in piazza solo una ventina | “Nostri colleghi hanno paura di

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Mentre il governo ci fa le promesse, noi fattorini continuiamo a morire per strada”. Nella giornata dello sciopero dei, asono scesi inunadi lavoratori del settore food delivery, le consegne di cibo a domicilio: “Tanti nostria metterci la faccia per le possibili ritorsioni dell’azienda, anche io ho”, denunciano gli attivisti che si sono ritrovati inXXV aprile. “Siamo i nuovi schiavi: quello che che chiediamo è un salario minimo garantito, assistenza e previdenza”. Lo sciopero è stato indetto dalle 17.30 alle 21.30 da Deliveranceche ha invitato altre città italiana a partecipare. Gli slogan pubblicati sul volantino della manifestazione sono: “Il tempo delle attese è finito, è ora di lottare. Pretendi i tuoi diritti, più soldi per tutti”. L'articolo: inuna: ...

