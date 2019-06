Ricatto d’amore | trama | cast e curiosità del film con Sandra Bullock e Ryan Reynolds

tvzap.kataweb

(Di venerdì 28 giugno 2019) Nuovo passaggio televisivo per la commedia del 2009 firmata da Anne Fletcher, regista anche di Step Up, dal titolod’amore, che vede la presenza nei due ruoli principali della reginetta deisentimentalie, nel ruolo del suo love interest, l’allora rampante, ancora molto attivo nelle commedie romantiche e, di lì a poco, destinato invece a ritagliarsi tante parti in ruoli d’azione. Ilva in onda domenica 30 giugno dalle 21.25 su Rai1.d’amore: il trailerd’amore: laQuando la potentissima dirigente editoriale Margaret rischia di essere rispedita nella sua terra natale, il Canada, dichiara di essere fidanzata con il suo assistente Andrew, che non sospetta nulla e che lei ha tormentato per anni. Lui accetta di partecipare all’imbroglio ma ottiene che, in cambio del consenso, avrà degli ...

