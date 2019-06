Reddito di cittadinanza | dl Crescita allarga la platea Di Maio | “Con nuovo calcolo Isee

Reddito di cittadinanza e stagionali - c'è un nuovo caso che fa discutere : L'appello di un imprenditore veneto sulla difficoltà di trovare lavoratori riaccende il dibattito sul sussidio. Ma in casi...

I beneficiari del Reddito di cittadinanza saranno convocati a luglio dai cpi : Anpal servizi e Regioni hanno trovato un accordo ieri sullo schema di convenzione che definisce i compiti dei navigator nell’attività di supporto per la gestione dei percettori del Reddito di cittadinanza all’interno dei centri per l’impiego, oggetto nelle scorse settimane di un braccio di ferro. Questo schema, accompagnato da un piano operativo, verrà replicato a livello locale nelle convenzioni che Anpal servizi dovrà firmare con ogni singola ...

Prende il Reddito di cittadinanza ma lavora in nero : mega multa alla sorella : Un nuovo 'furbetto' del reddito di cittadinanza è stato scoperto dai carabinieri. L'uomo, un 30enne palermitano che lavorava...

Assegno di ricollocazione fino a 5000 euro per chi prende il Reddito di cittadinanza : Che il reddito di cittadinanza è una misura che si colloca al centro tra uno strumento assistenziale ed uno strumento di politica attiva sul lavoro è abbastanza chiaro, almeno per quello che si legge nel decreto attuativo. Il lato assistenziale è quello legato al solo sussidio erogato sulle card gialle, cioè l'aiuto a famiglie e persone disagiate. Di fianco al sussidio la misura prevede la messa in campo di molte iniziative volte a fare uscire ...

Pagamento Reddito di cittadinanza giugno 2019 : comunicato Inps : Pagamento Reddito di cittadinanza giugno 2019: comunicato Inps Coloro che percepiscono il Reddito di cittadinanza ancora attendono la convocazione dei centri per l’impiego per iniziare il percorso di inserimento lavorativo che è necessario sostenere per incassare l’assegno. Nel frattempo, l’Inps ricorda a tutti coloro che dovranno sottoscrivere il Patto per il Lavoro le tempistiche relative al Pagamento. Reddito di cittadinanza: in arrivo ...

Riceve il Reddito di cittadinanza - ma fa lo spazzino volontario : "Non voglio rubare niente a nessuno" : La giornata di Domenico Renzullo, 53 enne napoletano, inizia prima delle 8. Con indosso una pettorina arancione e munito di guanti, sacchetti, scopa e paletta, inizia a raccogliere rifiuti dalle strade di San Pietro a Patierno per poi smaltirli negli appositi contenitori dell’indifferenziata. Non è un dipendente dell’Asìa di Napoli, ma un volontario. I motivi che lo spingono ad alzarsi ogni mattina per pulire le strade ...

Lo strano caso dei parcheggiatori abusivi "che prendono il Reddito di cittadinanza" : La denuncia di Francesco Emilio Borrelli, consigliere dei Verdi della Regione Campania: "Il fenomeno dei parcheggiatori...

Il Reddito di cittadinanza ha gli stessi numeri del Reddito di inclusione? : Il 25 giugno, il deputato del Partito democratico Luigi Marattin ha criticato i risultati fin qui ottenuti dal reddito di cittadinanza (Rdc), che non sarebbero significativamente diversi da quelli ottenuti dal reddito di inclusione (Rei), introdotto dal precedente governo. Secondo Marattin: "Il Rei arrivava a 1,3 milioni di persone", mentre "il Rdc – ad oggi – a 1,4 milioni". Inoltre, aggiunge il deputato "le politiche attive ...

Alberghi e locali senza personale - stagionali preferiscono il Reddito di cittadinanza : Alberghi e ristoranti cercano personale stagionale ma sembra che più nessuno vuole lavorare. Forse a causa del reddito di cittadinanza un beneficio di cui godono 175.393 nuclei familiari siciliani. Il dato sul turismo dell’Isola il dato parla chiaro: in queste settimane gli Alberghi stanno rinnovando almeno il 10 per cento del personale, ma da San Vito Lo Capo a Cefalù, da Taormina a Palermo la ricerca è sempre più difficile. Il reddito di ...

Reddito di cittadinanza - come capire se si ha diritto al sussidio (e come calcolare l'importo) : E' disponibile sul sito dell’Inps un simulatore con cui verificare se è possibile accedere al Reddito di cittadinanza e alla...

Controlli forzosi conto corrente : chi può annullare il Reddito di cittadinanza : Controlli forzosi conto corrente: chi può annullare il reddito di cittadinanza I Controlli forzosi sul conto corrente danno fastidio ai cittadini italiani: da un lato è visto come un’intromissione alla propria privacy, dall’altro come un rafforzamento dell’idea che in realtà, i soldi depositati in banca, appartengono a qualcun altro (e possono essere visti da qualcun altro). La lotta all’evasione fiscale è tuttavia una priorità dei recenti ...

Ha la card del Reddito di cittadinanza - ma è un ladro. Arrestato dai carabinieri a Salerno : Ignazio Riccio Con l’uomo altri tre complici; stavano organizzando l’ennesima rapina ai danni di un commerciante che era pronto a versare dei soldi contanti in banca Aveva ottenuto la card per ritirare il reddito di cittadinanza, dopo aver presentato regolare richiesta, ma il suo principale “lavoro” era quello di rapinatore. È stato Arrestato dai carabinieri, insieme ad altri tre complici, un uomo di Angri, nel Salernitano, che stava ...