Real Madrid | presentata la nuova divisa da trasferta | canzone per l’occasione FOTO e

(Di venerdì 28 giugno 2019) Ilha presentato lada. La maglia è di colore blu scuro, con inserti oro che riprendono lo stile di quest’anno. La particolarità sta nel video musicale con lacreata apposta per l’occasione: “If You Create The Noise“, che riprende suoni e atmosfere propri del Santiago Bernabeu. Il pezzo è statoizzato in collaborazione da Denom, Anita Kuruba e Ikki. Al videoclip hanno collaborato, tra gli altri, Marcelo, Benzema e Bale. Ilha presentato anche ladei portieri, che oltre alle consuete finiture oro celebrerà il predominio del verde. Entusiasti i commenti dei tifosi dei Blancos sui social: “Una maglia away bella come quella di casa”, “Grandi maglie, grande video, grande, grandi giocatori. Grazie per questo stile incantevole, e’ davvero da”. In alto la ...

