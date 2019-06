Quella zona grigia fra Stato e famiglia

ilgiornale

(Di venerdì 28 giugno 2019) Giuseppe Marino Una storia comedi Bibbiano non te la spieghi, ci trovi dettagli che sono oltre l'umano. Ma per provare, almeno provare, a capire come può succedere un fatto del genere devi ricordare queste parole: «Ho la certezza al cento per cento di aver inventato tutto. Tutta la storia che io ho raccontato agli assistenti sociali, alle psicologhe, ai giudici, io sono sicura che quelle cose non mi sono mai successe». Sono parole di Marta, il nome non può che essere inventato, è ormai adulta quando pronuncia questa frase. Lei è una delle vittime del caso dei «diavoli della Bassa modenese». Era una bambina quando raccontò che i suoi genitori seviziavano e uccidevano altri bambini durante truci riti satanici. Fu allontanata dalla suasu ordine di un tribunale, insieme ad altri 15 bambini, e non vi fece mai ritorno: c'era voluto troppo tempo per capire che ...

Einaudieditore : Non stupitevi del lavaggio del cervello ai bambini nella storiaccia di #ReggioEmilia e #Bibbiano. Leggendo #Veleno… - ilpalloneraccon : @CucchiRiccardo Io abito in quella zona, ho anche votato il sindaco credendolo una brava persona. Sono allucinato e sconvolto! - LuvSabry : @GiuseppePalma78 E tanti italiani hanno prestato le loro seconde case in zona amatrice ai terremotati. La solidarietà, quella vera... -