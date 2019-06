Quanto Huawei dipende dagli USA? Ce lo mostra questo teardown di Huawei P30 Pro

Prezzo riparazione degli smartphone Huawei fuori garanzia scontato a giugno - Quanto si risparmia : Qual è il Prezzo di una riparazione degli smartphone Huawei fuori garanzia ? Portando un dispositivo con danno non coperto da assistenza gratuita presso un centro autorizzato, a partire da ieri 17 giugno e per un mese intero, si potrà usufruire di un trattamento agevolato. In pratica gli interventi saranno scontati e peseranno di meno sulle tasche dei clienti. Partiamo dal nome dei modelli esatti che possono usufruire dell'iniziativa che ...

La rivincita inaspettata di Samsung : Quanto guadagna dalla guerra ingaggiata da Trump contro Huawei : Inutile negarlo, ai piani alti di Samsung staranno festeggiando ormai da un paio di giorni abbondanti per le misure fortemente limitani del governo USA (sarebbe meglio dire direttamente Trump ) ai danni del concorrente Huawei . I nuovi rapporti limitati con Google e la fornitura di servizi Android in gran parte da stabilire soprattutto per i nuovi device del produttore rappresentano un dubbio acclarato nel futuro del brand, nonostante ci si stia ...

Definitivamente bloccato lo sviluppo di Huawei P9 Lite : a Quanto venderlo a il 9 maggio? : Le sensazioni negative di inizio 2019 sono state confermate in queste ultime settimane per i tanti utenti che qui in Italia sono ancora in possesso di un Huawei P9 Lite. Non si tratta di uno smartphone di fascia medio-alta, non lo è mai stato, e sono trascorsi ormai tre anni dal suo esordio sul mercato. Eppure in tanto affermano di trovarsi ancora bene con questo dispositivo. Inutile dire che parliamo di utenti senza grandi pretese dal punto di ...