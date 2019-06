Quando il salvataggio è da supereroi | il bimbo scivola in piscina ma la prontezza del

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il video arriva da Palm beach in Florida. Le telecamere di sicurezza della villa hanno immortalato lo spettacolare tuffo di un papà, Albert Passavanti, per salvare il figlio caduto in. Il, infatti, erato in acqua nel tentativo di recuperare un pallone. Il padre, con una notevole protezza di riflessi, si è accorto in pochi istanti di cosa stava succedendo e si è letteralmente lanciato al di là della rete, tuffandosi in. Il video è stato pubblicato dall’uomo sul proprio profilo Facebook e negli ultimi giorni ha fatto il giro del mondo L'articoloilè da: ilinma ladel padre è staordinaria proviene da Il Fatto Quotidiano.

