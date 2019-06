Quando gli odori risvegliano i ricordi

Magalli scrive all’ex moglie : “Non so se ora siamo più felici di Quando eravamo insieme” : “Non so se ora siamo più felici di quando eravamo insieme“. È la conclusione a cui è giunto Giancarlo Magalli sul rapporto tra lui e la sua ex moglie Valeria Donati, sposata in seconde nozze nel 1989 e con cui ha avuto la figlia Michela. Il conduttore ha voluto dedicarle sui social un messaggio d’auguri pieno di affetto per il suo compleanno, condividendo con i followers alcune sue riflessioni e lasciandosi andare ai ricordi. ...

Alitalia - Di Maio : ‘Atlantia decotta Quando toglieremo concessioni - non può salvarla’. La holding : ‘Provoca gravi danni in Borsa’ : Una nuova chiusura ad Atlantia nella partita per il salvataggio di Alitalia. Luigi Di Maio insiste sulla necessità di non coinvolgere la holding controllata dalla famiglia Benetton nel tortuoso processo di ricerca di un socio per la compagnia di bandiera perché “il giorno in cui, come governo, in maniera coerente” verranno revocate le concessioni al gruppo che controlla Autostrade per l’Italia, come promesso dopo il crollo del ...

Cognome della madre al figlio : Quando si sceglie e cosa dice la legge : Cognome della madre al figlio: quando si sceglie e cosa dice la legge Sappiamo come nome e Cognome siano i primi dati anagrafici con cui una persona è identificata ed identificabile. Cerchiamo di capire però, se e quando è possibile dare al figlio il Cognome della madre, dato che – come ben noto – la regola generale è quella di dare il Cognome paterno. Se ti interessa saperne di più sui diritti dei padri separati, clicca qui. ...

Magalli scrive alla ex moglie : "Non so se siamo più felici ora o Quando stavamo insieme" : Il conduttore dedica un post su Facebook a Valeria Donati, sposata nel 1989 e da cui ha avuto la figlia Michela: "Il...

Simona Ventura e gli auguri a Giovanni Terzi : "Da Quando ci sei tu sono felice. Ti amo" : Un compleanno sicuramente da ricordare quello che vede Giovanni Terzi, giornalista ed attuale compagno di Simona Ventura compiere proprio oggi, mercoledì 26 giugno,55 anni.Terzi, fidanzato con Simona Ventura da inizio anno, ha ricevuto gli auguri 'social' - con tanto di dedica super romantica e speciale - non solo da Super Simo, ma anche dalla 'cognata' Sara Ventura.prosegui la letturaSimona Ventura e gli auguri a Giovanni Terzi: "Da quando ...

Abilitazione all’estero : Quando è il Miur a sbagliare le traduzioni : Il caso delle abilitazioni in Romania ricalca pedissequamente quanto è successo con i Master en Profesorado spagnoli. All’epoca il Miur interpretò pro domo sua la spiegazione della legge fornita dall’omologo ministero iberico. Sul caso romeno viene fuori, in esclusiva, la traduzione che incastra il Miur. In sostanza lauree e titoli non conseguiti obbligatoriamente in Romania e percorsi abilitanti anche sul sostegno. Sono questi i ...

Quando le foglie ridono - il romanzo d’esordio di Cristina Stanescu : storia di un microcosmo sociale che non ce l’ha fatta : Felicità e realizzazione di sé sì, ma a che prezzo? Quando le foglie ridono (edizioni Sem), primo romanzo della giornalista Cristina Stanescu, presenta il conto di una Milano che sembra eternamente da bere, ma che offre soltanto bicchieri vuoti ad anime ubriache di un sogno individuale che non arriva mai. Primi anni Duemila. Nebbia, smog, freddo nelle ossa, metrò, cinemini d’essai, tv commerciali, ambiti appartamenti di periferie tutte uguali ...

Usa - donna 'muore' per 27 minuti : Quando si sveglia sostiene di aver visto Gesù : Quella che arriva dagli Stati Uniti è una vicenda davvero incredibile, la stessa si sarebbe verificata negli scorsi mesi, precisamente a febbraio in Arizona. Secondo quanto riportano in queste ore diverse testate giornalistiche internazionali, una donna, Tina Hines, mentre si trovava a fare un'escursione con suo marito sarebbe improvvisamente collassata a causa di un arresto cardiocircolatorio. L'uomo, intuendo la gravità della situazione, in ...

“Abbiamo assunto Francesca - con sindrome di down. Da Quando c’è lei si lavora meglio : ci abbraccia tutte le mattine” : “Il mio primo giorno di lavoro ero emozionata. Poi ho continuato a fare tutto quello che avevo fatto fino a poche settimane prima. Non è stato tanto difficile”. Lei si chiama Francesca, ha 38 anni e viene da Latina. Il primo marzo ha firmato il suo primo contratto di lavoro a tempo indeterminato della sua vita. Francesca Sarlo è una ragazza con sindrome di Down e ha convinto grazie alla sua determinazione e capacità l’azienda Ausilia (che ...

Alexa - Quando è Prime Day? Il 15 e il 16 luglio - due giorni di festa con offerte non-stop : A luglio, Amazon renderà disponibili agli iscritti a Prime di tutto il mondo offerte non-stop durante il Prime Day più lungo...

Business breakfast - Quando gli affari si fanno a colazione : Business a colazione: gli affari si fanno di prima mattina Business a colazione: gli affari si fanno di prima mattina Business a colazione: gli affari si fanno di prima mattina Business a colazione: gli affari si fanno di prima mattina Business a pranzo o a cena? Roba vecchia. Se si vuole concludere positivamente un affare, bisogna cambiare orario: davanti a una brioche e a un cappuccino pare che il successo sia assicurato. Ma è possibile che ...

Madre di un influencer fa due lavori per mantenere il figlio e la moglie : “Lavorare noi? È lei che si sente bene Quando ci aiuta” : La vita dell’influencer? Non è facile come sembra. Chiedetelo a uno dei travel blogger più famosi del web. Lui, tedesco, tatuatissimo e adulato da migliaia di followers, per poter accontentare le richieste dei suoi segaci (ma soprattutto per ostentare uno stile di vita da invidia) ha finito per chiedere aiuto ai suoi genitori e ai followers stessi. Il suo nome è Catalin Onc e, insieme alla moglie Elena Engelhardt, ama girare il ...

Barzagli a JTV : “Quando perdemmo col Napoli - quante facce tristi. Per vincere serve mentalità” : L’ ex difensore della Juventus, Andrea Barzagli, che ha lasciato i bianconeri quest’anno insieme ad Allegri, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di JuveTV. Ecco quanto riportato da TuttoJuve. “Mi ricordo due anni fa, quando abbiamo perso col Napoli in casa: sono arrivato all’allenamento, c’erano facce tristi, ho guardato 4-5 di noi e ho detto: mamma mia, abbiamo perso il campionato. Non so perché, tutti ...

Quando gli Obama incontrano i Clooney : le foto sul lago di Como : Gli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a villa OleandraGli Obama e i Clooney insieme a ...