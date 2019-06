ilfattoquotidiano

(Di venerdì 28 giugno 2019) FQ Magazine Cesara Buonamici ed Enrico Mentana vittime del caldo torrido? Gli inconvenienti in diretta “Sonodi una. L’ho accompagnata in un percorso difficilissimo. Ha appena perso la madre, che non ha mai accettato la sua omosessualità. Forse ora si alleggerirà. Anche la sorella della mia compagna Patricia è. E ho avuto un sacco di collaboratori gay. Ma ti dirò di più, non ho manco maiche unadi me fosse tendenzialmente gay“. A raccontarlo èche, in’intervista a Rolling Stone, ha detto la sua sulle tematiche Lgbtq, cogliendo l’occasione che questo è il mese dei Pride. Non solo, il cantante ha parlato anche del suo rapporto con l’amore ed il sesso, spiegando anche la sua esperienza assolutamente “non ...

MatteoMarchini5 : Pupo: “Sono stato innamorato di una ragazza lesbica e non ho mai escluso che una parte di me fosse gay” - infoitinterno : La confessione di Pupo: 'Sono sessualmente libero' - CarlaDelta3 : @RichbonesE @ODG_CNOG @Quirinale @AGCOMunica @Raiofficialnews @poliziadistato @_Carabinieri_ @GDF @ANMagistrati I g… -