Pronostico Benin vs Guinea-Bissau | Coppa d’Africa 29-06-2019 e Formazioni

(Di venerdì 28 giugno 2019)d’Africa, gruppo F, analisi,di, sabato 29 giugno. Consigli per la tua scommessa vincente.Ottimo esordio per ilin questad’Africa. Nella prima giornata del gruppo F, la formazione di Michel Dussuyer ha costretto il Ghana al pareggio per 2-2. Dopo il vantaggio delle ‘Black Stars’ con le reti dei fratelli André e Jordan Ayew, al 9′ e al 42′, nonostante il vantaggio iniziale firmato da Pote è ancora l’attaccante in forza Adana Demirspor a fissare il punteggio sul 2-2. In caso di vittoria è quasi certa la qualificazione, anche come una delle migliori terze. Tornerà dal primo minuto il centrocampista Stéphane Sessègnon. L’ex West Brom e Sunderland potrebbe essere l’uomo chiave per la qualificazione degli Scoiattoli. E’ reduce da quattro risultati positivi, conditi da tre vittorie di ...