Preso foreign fighter italo-marocchino

Arrestato dalla Polizia in Siria e trasferito in Italia un.L'indagine avviata nel 2015 dalla procura di Brescia. Si tratta di Samir Bougana, 25enne nato nel Bresciano, che ha combattuto prima con le milizie vicine ad Al Qaeda e poi con l'Isis. Su di lui pende un'ordinanza di arresto per partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo. Aveva raggiunto i teatri di guerra insieme alla moglie di origine turca nel 2013 partendo dalla Germania, dove si era trasferito e radicalizzato.(Di venerdì 28 giugno 2019)