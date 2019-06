(Di venerdì 28 giugno 2019) L'avviso di richiamo pubblicato dal sito delper alcuni lotti diper popvenduti in buste da 500 grammi ciascuna a causa di un possibile rischio chimico per i consumatori per ladi Aflatossina B1 e Aflatossine totali superiori ai requisiti di legge, riscontrata in fase di ricontrollo del prodotto.