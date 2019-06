Premio Terre de Femmes Italia | l’impegno di Yves Rocher per sostenere le donne e

ideegreen

(Di venerdì 28 giugno 2019) Da oltre 25 anni il Grupposostiene le iniziative benefiche della Fondazionee le sue azioni finalizzate alee l’ambiente. Con uno scopo ben preciso: dare un contributo concreto per migliorare il mondo. In questo contesto nasce ildeche nel 2019 ingiunge alla sua quarta edizione. Cos’è ildeIldesostiene i progetti diche in ogni angolo del mondo si impegnano nella salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità.che con energia, passione e determinazione si adoperano per il benessere del Pianeta, non solo come esperte ma anche nella loro quotidianità. (altro…)de: l’impegno diperlee l’ambiente Idee Green.

