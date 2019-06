Ponte Morandi | M5S contro Rainews24 | “Di Maio oscurato” Il cdr | “La notizia era la

Ponte Morandi - l'esplosivista : "Dovevo buttarlo giù nel 2003". La replica di Spea : "Era per nuovo ponte per servire la Gronda" : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, aveva avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe questo pomeriggio durante la conferenza stampa rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa.A stretto giro arriva la replica di Spea, controllata di Autostrade. “Il progetto di demolizione ...

Ponte Morandi - l'esplosivista : "Dovevo buttarlo giù nel 2002". La replica di Spea : "Era per nuovo ponte per servire la Gronda" : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, aveva avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe questo pomeriggio durante la conferenza stampa rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa.A stretto giro arriva la replica di Spea, controllata di Autostrade. “Il progetto di demolizione ...

Demolizione Ponte Morandi - le immagini dell'esplosione vista dall'alto. FOTO : Demolizione Ponte Morandi, le immagini dell'esplosione vista dall'alto. FOTO La ripresa dall'alto dell’implosione delle pile 10 e 11 dell’ex viadotto di Genova. Questa mattina alle 9.37, la dinamite e il plastico hanno fatto collassare la struttura. Secondo gli esperti la procedura è perfettamente riuscita. LA ...

Demolizione Ponte Morandi - l’accusa del Movimento 5 Stelle : “La Rai ha oscurato Di Maio” : Il Movimento 5 Stelle accusa la Rai di censura, sostenendo che nelle inquadrature della diretta di RaiNews24 non sia stato ripreso Luigi Di Maio durante la Demolizione del Ponte Morandi di Genova: "È stato davvero sgradevole vedere Luigi Di Maio tagliato fuori dalle telecamere di Rainews24. Per minuti e minuti infatti gli operatori hanno indugiato sulle altre tre cariche istituzionali lasciando fuori il nostro capo politico. Come se non fosse ...

Ponte Morandi demolito - esplosivista : “Dovevo buttarlo giù nel 2003 - rinunciarono per i costi” : A rivelare la circostanza è stato Danilo Coppe, l'esplosivista titolare della Siag di Parma, l'azienda incaricata della demolizione del Ponte Morandi. "L'operazione non poteva andare meglio di così, è caduto esattamente come mi aspettavo Mi premeva che funzionassero i muri d'acqua per il contenimento delle polveri. Penso che questo sistema farà scuola" ha aggiunto Coppe.Continua a leggere

Il Ponte Morandi non c’è più - ma non è una festa : Anni fa scrissi una nota che si intitolava La violenza è un attimo: raccontavo lo scoppio, è il caso di dirlo, di un gesto aggressivo di un uomo verso un altro per i soliti futili motivi, il suo scagliarsi contro il corpo dell’avversario per colpirlo, di come senza pensare alle conseguenze mi fossi buttata in mezzo ai due per dividerli, e a come una escalation comunque non brevissima fosse partita in modo fulmineo. Appunto, in un attimo. Non si ...

Ponte Morandi - VIDEO ESPLOSIONE/ Ditta 'Autostrade ci incaricò di demolirlo nel 2003' : Il VIDEO dell'ESPLOSIONE del PONTE MORANDI di Genova: oggi demolite le pile 10 e 11. Ditta fu incaricata da Autostrade a buttarlo giù nel 2003.

Mara Carfagna contro Luigi Di Maio : "La crociata contro chi fa impresa non c'entra nulla con il Ponte Morandi" : A poche ore dalla demolizione dei piloni 10 e 11 del ponte Morandi (Genova), gli ultimi rimasti in piedi dopo il disastro del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti, Mara Carfagna inveisce contro il Movimento 5 Stelle. "La crociata di Luigi Di Maio contro chiunque fa impresa in Italia non c'entra nulla

Ponte Morandi : "Il piano di demolizione ha funzionato" : A confermare la riuscita delle operazioni di demolizione del Ponte Morandi a Genova è il colonnello dell'Esercito Italiano Yuri Grossi: "Abbiamo minimizzato gli effetti collaterali e le polveri sono state contenute". (Lapresse) Redazione ?

Così Genova dice addio al Ponte MorandiEsplosivista : dovevo demolirlo nel 2003 : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, alle 21 decideremo sul rientro"

Ponte Morandi - ditta che l’ha abbattuto : ‘Nel 2003 Autostrade ci chiese di buttarlo giù. Non si fece per costi e complessità” : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma che si è occupata dell’abbattimento controllato, aveva avuto incarico da Autostrade nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe durante la conferenza stampa dopo le operazioni di questa mattina, rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Un boato sordo e un lungo ...

Da oggi il Ponte Morandi non esiste più : Il momento in cui è imploso il ponte Morandi (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) Questa mattina alle ore 9.37 è stato demolito il moncone est del ponte Morandi, il viadotto costruito dall’ingegnere Riccardo Moranti negli anni Sessanta sopra il torrente Polcevera, a Genova, e crollato parzialmente il 14 agosto del 2018. Nell’incidente, le cui cause restano ancora da chiarire, sono morte 43 persone e 16 sono rimaste ...

Incredibile rivelazione dell’esplosivista sul Ponte Morandi : “Dovevo buttarlo giù nel 2003 ma costava troppo” : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, ha dichiarato oggi di aver avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Ponte Morandi. Coppe lo ha detto durante la conferenza stampa, spiegando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Coppe, che ha coordinato le operazioni con l’esplosivo per l’abbattimento controllato del Morandi ha spiegato ...

Demolito il Ponte Morandi - i video della polizia : Oggi sono stati abbattuti gli ultimi due monconi del viadotto sul Porcevera, a Genova. Il video della polizia polizia di Stato ?