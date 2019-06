Ponte Morandi | la demolizione in diretta tv

Genova - ore 9 : via alla demolizione del Ponte Morandi Diretta tv| Video 3d : Oltre 3500 sfollati. Schierati più di 400 uomini delle forze dell’ordine per la sicurezza della zona

Genova - demolizione del Ponte Morandi dalle 9 in diretta. Sgomberate 3.400 persone : A Genova sono iniziate poco dopo le 6 di stamattina le operazioni di sgombero degli ultimi residenti nella zona di via Fillak, in previsione dell'esplosione controllata delle pile 10 e 11...

Ponte Morandi - oggi la demolizione con gli esplosivi : Alle 9 di oggi, 28 giugno, i pilastri numero 10 e 11 del Ponte Morandi saranno fatti esplodere con centinaia di chili di esplosivo. I tecnici hanno fatto il vuoto attorno in un raggio di 300 metri. Gli evacuati, residenti nella zona, sono 3.500. Tutto è pronto per la demolizione del troncone rimasto in piedi del viadotto sul Polcevera crollato alle 11:34 del 14 agosto 2018. Il crollo, in un grande boato, trascinò le auto. Le vittime ...

Oggi verranno demoliti con un’esplosione due piloni del Ponte Morandi : Oggi verranno demoliti con un’esplosione i piloni 10 e 11 del ponte Morandi, crollato parzialmente il 14 agosto del 2018. I piloni che verranno demoliti Oggi sono quelle più vicine alle case, sul versante est del torrente Polcevera. La demolizione

Genova - dinamite pronta : alle 9 abbattimento controllato delle pile 10 e 11 di Ponte Morandi : Le cariche di dinamite sono state installate ed è ormai tutto pronto per l'abbattimento controllato delle pile 10 e 11 del Ponte Morandi di Genova. Sul posto 400 uomini delle forze dell'ordine per evitare episodi di sciacallaggio e tecnici dell'Arpal per verificare la presenza di fibre d'amianto nell'aria.Continua a leggere

Il giorno della demolizione dei piloni 10 e 11 del Ponte Morandi a Genova : Trenta agenti di Polizia penitenziaria saranno impiegati oggi, assieme ai rappresentanti di altri corpi, per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica del sito dove si procederà alla demolizione dei piloni 10 e 11 del Ponte Morandi a Genova. Previste anche limitazioni al traffico sulle autostrade liguri e modifiche significative alla viabilità locale. "Sarà una giornata importante. Non solo per la nostra ...

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : al via le operazioni di evacuazione [LIVE] : oggi, venerdì 28 giugno, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta la ...

Ponte Morandi - il giorno della demolizione : imploderà in sei secondi. Tutte le limitazioni a Genova e c’è l’incognita polveri : Sei secondi. Tanto ci vorrà per abbattere quel che è rimasto in piedi del Ponte Morandi dopo il crollo del 14 agosto 2018 che provocò 43 morti. Le microcariche esplosive verranno azionate alle 9 in punto: una tonnellata di dinamite e qualche chilo di plastico, piazzate dagli uomini dei reparti speciali militari del Col Moschin, cancelleranno in una manciata di secondi le pile 10 e 11, i ‘moncherini’ da 20mila metri cubi di ...

Genova pronta alla demolizione del Ponte Morandi : 3500 sfollati : Un piano di sicurezza imponente, con oltre 3500 sfollati, più di 400 uomini delle forze dell’ordine schierati, il blocco della viabilità che tronca in due non solo la Liguria ma anche parte del Nord Ovest. La città è pronta per il d-day: non solo Genova ma anche buona parte dell’Italia avrà gli occhi puntati sulle due pile dell’ex viadotto Morandi che domani, sotto la spinta esplosiva di una ...

Sei secondi per abbattere il Ponte Morandi - il crollo delle pile 10 e 11 : Ponte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protestePonte Morandi, demolizione e protesteSei secondi appena. È il tempo che servirà a far cadere le pile 10 e 11 di quello che fu il Ponte Morandi con oltre una tonnellata, 1.400 chili, di ...

Ponte Morandi - si riparte da ground zero : il 28 giugno le implosioni controllate : Abbattere per ricominciare. Ancora poche ore e poi verranno demoliti i piloni 10 e 11 del vecchio viadotto Polcevera, ormai tristemente noto a tutti come il Ponte Morandi, per permettere l'avanzamento dei lavori che porteranno alla realizzazione della nuova struttura e consentire ad una città, Genova, e ad una nazione intera di ripartire dopo il tragico crollo del 14 agosto scorso in cui persero la vita 43 persone. Si riparte da ...

Ponte Morandi - venerdì l’esplosione delle pile 10 e 11. Timori dei residenti per le polveri : “Precauzioni una presa in giro” : Adesso è ufficiale: le 4.500 tonnellate di cemento e acciaio che ancora restano di quello che fu il Ponte Morandi saranno abbattute con l’esplosivo venerdì 28 giugno. Lo ha annunciato il sindaco e commissario per la ricostruzione Marco Bucci, dopo settimane di balletto sulla data definitiva. Il rischio amianto – in teoria – è scongiurato, con i carotaggi effettuati sulle pile 10 e 11 che ne hanno escluso la presenza oltre i limiti di ...

Genova si prepara alla demolizione del Ponte Morandi : esploderà più di una tonnellata di dinamite - la città rischia il caos : Ci vorranno 6 secondi, venerdi’ alle 9, per fare cadere le pile 10 e 11 del Ponte Morandi con l’ esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. Ma l’operazione comportera’ una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, a partire dalle 7 del mattino, che potrebbe mandare in tilt la citta’ per tutta la giornata. Per questo sono state prese misure straordinarie della ...