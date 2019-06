Ponte Morandi | Il piano di demolizione ha funzionato

Così Genova dice addio al Ponte MorandiEsplosivista : dovevo demolirlo nel 2003 : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, alle 21 decideremo sul rientro"

Ponte Morandi - ditta che l’ha abbattuto : ‘Nel 2003 Autostrade ci chiese di buttarlo giù. Non si fece per costi e complessità” : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma che si è occupata dell’abbattimento controllato, aveva avuto incarico da Autostrade nel 2003 di demolire il Morandi. Lo ha detto lo stesso Coppe durante la conferenza stampa dopo le operazioni di questa mattina, rivelando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Un boato sordo e un lungo ...

Da oggi il Ponte Morandi non esiste più : Il momento in cui è imploso il ponte Morandi (foto: Nicolò Campo/LightRocket via Getty Images) Questa mattina alle ore 9.37 è stato demolito il moncone est del ponte Morandi, il viadotto costruito dall’ingegnere Riccardo Moranti negli anni Sessanta sopra il torrente Polcevera, a Genova, e crollato parzialmente il 14 agosto del 2018. Nell’incidente, le cui cause restano ancora da chiarire, sono morte 43 persone e 16 sono rimaste ...

Incredibile rivelazione dell’esplosivista sul Ponte Morandi : “Dovevo buttarlo giù nel 2003 ma costava troppo” : Danilo Coppe, l’esplosivista titolare della Siag di Parma, ha dichiarato oggi di aver avuto incarico da Aspi nel 2003 di demolire il Ponte Morandi. Coppe lo ha detto durante la conferenza stampa, spiegando che poi il progetto non era stato eseguito perché l’operazione si era rivelata troppo costosa e complessa. Coppe, che ha coordinato le operazioni con l’esplosivo per l’abbattimento controllato del Morandi ha spiegato ...

Demolito il Ponte Morandi - i video della polizia : Oggi sono stati abbattuti gli ultimi due monconi del viadotto sul Porcevera, a Genova. Il video della polizia polizia di Stato ?

Alle 9 : 37 le due esplosioni a GenovaCosì è stato demolito il Ponte Morandi : L'operazione di demolizione era slittata di qualche minuto per un falso allarme relativo a un anziano barricatosi in casa. Bucci: "Alle 17 primo check, Alle 21 decideremo sul rientro"

Ponte Morandi - due nigeriani rimasti in casa davanti alla tv hanno ritardato la demolizione : I due africani erano rimasti all'interno della loro abitazione, ignari di tutto: un poliziotto li ha messi in sicurezza. Se non ci fosse stato quel poliziotto, due nigeriani sarebbero rimasti in casa durante la demolizione del Ponte Morandi, rischiando la vita. I due africani erano rimasti all'interno della loro abitazione, ignari di tutto, a guardare le televisione. A rintracciarli un agente della Polizia di Stato, impegno ...

Ponte Morandi demolito - alle 9.37 l'esplosione. Salvini : «Tempi rispettati - finiremo prima» : Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura alle 9:37 del 28 giugno 2019. Forte...

Ponte Morandi - ora la ricostruzione : come sarà il nuovo ponte di Genova : Il ponte Morandi a Genova non c’è più. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto hanno fatto collassare la struttura. Dopo l’esplosione, la ricostruzione del nuovo ponte nato da un’idea di Renzo Piano può iniziare. Toninelli: “Per fine anno sarà in piedi e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare”.Continua a leggere

Ponte Morandi - demolito il troncone est. Bucci : “Operazione non ha uguali”. Conte : “Tragedia non può essere oscurata” : A Genova è stato abbattuto con l'esplosivo poco dopo le 9 e 30 il troncone est di Ponte Morandi. Per demolire le pile 10 e 11 del viadotto autostradale è stata utilizzata una tonnellata di esplosivo. L'implosione della struttura è stata leggermente ritardata rispetto all'orario previsto, le 9 esatte, perché alcuni residenti da evacuare non avevano ancora lasciato la propria abitazione. Una leggera brezza di mare ha soffiato nell'area di ...

Ponte Morandi - video esplosione Genova/ Diretta - Bucci 'Demolizione senza precedenti' : esplosione Ponte Morandi, demolizione delle pile 10-11 è avvenuta alle 9.36: demolito il moncone est, tecnici Arpal parlano di 'implosione perfetta'. La Diretta video streaming

Ponte Morandi - la demolizione in slow motion : Genova ha assistito alla demolizione del Ponte Morandi. Una serie di esplosioni controllate ha provocato il crollo delle pile 10 e 11 del viadotto Polcevera. Nel video, una ripresa del collasso in slow motion. (Lapresse) Redazione ?

Ponte Morandi - Di Maio : “Persone morte perché Benetton non hanno fatto manutenzione. Revocare concessione” : Il crollo del Ponte Morandi “è stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo Ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia ...