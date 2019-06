Ponte Morandi demolito - alle 9.37 l'esplosione. Salvini : «Tempi rispettati - finiremo prima» : Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura alle 9:37 del 28 giugno 2019. Forte...

Ponte Morandi - ora la ricostruzione : come sarà il nuovo ponte di Genova : Il ponte Morandi a Genova non c’è più. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell'ex viadotto hanno fatto collassare la struttura. Dopo l’esplosione, la ricostruzione del nuovo ponte nato da un’idea di Renzo Piano può iniziare. Toninelli: “Per fine anno sarà in piedi e nella primavera del 2020 credo lo si possa inaugurare”.Continua a leggere

Ponte Morandi - Di Maio : “Persone morte perché Benetton non hanno fatto manutenzione. Revocare concessione” : Il crollo del Ponte Morandi “è stata una pagina tristissima della nostra storia e grazie all’abbattimento ora possiamo costruire. Ma soprattutto dobbiamo fare giustizia. Quelle persone che sono morte sono morte perché qualcuno non ha fatto manutenzione per questo Ponte. E quel qualcuno sono Autostrade per l’Italia della famiglia Benetton, inutile che si dica Atlantia per non capire di chi stiamo parlando. Sono la famiglia ...

Ponte Morandi. I familiari di una delle vittime : “Nessuno ci ha mai chiesto scusa” : E’ il giorno della demolizione, per ciò che resta del Ponte Morandi. Il 14 agosto scorso, quasi un anno fa, un pezzo del viadotto crollava provocando 43 morti. Oggi l’abbattimento dei due piloni che restano in piedi, con cariche di dinamite. Su Repubblica Genova le voci di Emmanuel Diaz e Nora Elena Henao, fratello e madre di Henry, una delle vittime di quel tragico giorno. Il destino ha voluto che la demolizione, spostata per mesi ...

Chi è "Mister Dinamite" - l'esplosivista che ha demolito il Ponte Morandi : Alle 9.38 del mattino con quasi una tonnellata di esplosivo è stato fatto saltare in aria quel che rimaneva del Ponte Morandi. Le pile 10 e 11 sono state fatte brillare e tutto è andato come previsto per la gioia di Danilo Coppe. Cinquantasei anni, parmigiano, dalla carriera quasi quarantennale, Mister Dinamite - dal titolo del suo programma tv - ha avuto la responsabilità di gestire le operazioni di demolizione del ...

