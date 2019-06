Ponte Morandi | abbattuti resti struttura dopo l’evacuazione di 3 400 residenti Salvini

Demolito il Ponte Morandi - il momento dell'esplosione : Agenzia Vista Demolito il moncone del Ponte Morandi ?

Ponte Morandi - un boato sordo e un lungo applauso : il momento dell’esplosione delle pile 10 e 11 : Con un sordo boato, la dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 dell’ex viadotto Morandi hanno fatto collassare la struttura. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa Elisabetta Trenta ha assistito all’implosione controllata ...

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : abbattute le pile 10 e 11 del viadotto [VIDEO] : oggi, venerdì 28 giugno, è avvenuta la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione ha comportato una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia. Sono state prese misure straordinarie della protezione ...

Ponte Morandi - oggi implosione per demolire le ultime due pile : Francesca Bernasconi Al via oggi le ultime operazioni per la demolizione del viadotto sul Porcevera, crollato lo scorso 14 agosto È tutto pronto. oggi i resti del Ponte Morandi a Genova saranno cancellati, spazzati via da un'implosione, dopo il crollo dello scroso 14 agosto, che aveva trascinato con sé 43 vite. Questa mattina, oltre 3.400 persone che abitano nel raggio di 300 metri dall'area interessata dalle operazioni, sono state ...

Ponte Morandi - abbattuti gli ultimi resti del viadotto dopo l’evacuazione di 3.400 residenti : È stato abbattuto alle 9.39 il Ponte Morandi. La dinamite e il plastico collocati su piloni e stralli delle pile 10 e 11 hanno fatto collassare la struttura ancora in piedi dopo il disastro dell’agosto 2018. Forte emozione da parte del sindaco Marco Bucci che con il governatore Giovanni Toti e i ministri dell’Interno Matteo Salvini, dello sviluppo economico Luigi Di Maio e della Difesa, Elisabetta Trenta, ha assistito all’implosione ...

Genova - oggi la demolizione di Ponte Morandi : abbattute le pile 10 e 11 del viadotto [VIDEO LIVE] : oggi, venerdì 28 giugno, è in programma la demolizione con esplosivo delle pile 10 e 11 del troncone est del viadotto Morandi a Genova. Necessari solo 6 secondi per fare cadere le pile 10 e 11 del viadotto con l’esplosione di oltre una tonnellata di dinamite. L’operazione comporta una serie di chiusure di autostrada (casello di Genova Ovest), strade e limitazioni alla ferrovia, che potrebbe mandare in tilt la città per tutta la ...

