Piero Pelù sposa Gianna Fratta | il sogno d’amore tra il rocker e la direttrice d’orchestra

Piero Pelù dei Litfiba e Gianna Fratta si sposano : matrimonio a Firenze : Piero Pelù , 57 anni, frontman dei Litfiba , convola a giuste nozze. La fortunata è Gianna Fratta , 45 anni, direttrice di orchestra riconosciuta a livello internazionale. La notizia arriva direttamente dall’atto di pubblicazione del matrimonio numero 55 del 27 giugno 2019 affisso all’albo pretorio del Comune di Foggia, città dove risiede la Fratta . Il loro amore dura da tre anni, quando vennero presentati da un amico in comune. Per la ...

