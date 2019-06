Piero Pelù si sposa | la promessa a Foggia e il matrimonio con Gianna Fratta a Firenze

optimaitalia

(Di venerdì 28 giugno 2019)si. La futura moglie è.Il leader dei Litfiba convolerà presto a nozze con la direttrice d’orchestrana. Ladi, ieri, giovedì 27 giugno, in Comune a, e poi le nozze da celebrare in Toscana, nella città di.I due hanno promesso ufficialmente di voler raggiungere l'altare e di volersi amare per tutta la vita. Le pubblicazioni sull’albo pretorio del Comune disono già realtà nell'atto numero 55 del 27 giugno 2019. La coppia pronuncerà il fatidico "sì" dopo anni di fidanzamento, due musicisti - seppur in ambiti diversi - sotto lo stesso tetto per un futuro da vivere insieme., 57 anni, e, 45 anni, non hanno ancora condiviso i dettagli della cerimonia che tuttavia è certo che non si terrà in terra pugliese. A farli incontrare, in modalità "Cupido", fu un amico in comune, artefice di ...

