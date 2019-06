Piero Pelù dei Litfiba e Gianna Fratta si sposano | matrimonio a Firenze

tvzap.kataweb

(Di venerdì 28 giugno 2019), 57 anni, frontman dei, convola a giuste nozze. La fortunata è, 45 anni, direttrice di orchestra riconosciuta a livello internazionale. La notizia arriva direttamente dall’atto di pubblicazione delnumero 55 del 27 giugno 2019 affisso all’albo pretorio del Comune di Foggia, città dove risiede la. Il loro amore dura da tre anni, quando vennero presentati da un amico in comune. Per la prima volta i due futuri sposi – che si uniranno in– si esibiscono insieme il 28 giugno alla cerimonia di premiazione dell’Argos Hippium nel parco archeologico di Siponto, una frazione di Manfredonia. Chi è(Erba, 22 agosto 1973) è una direttrice d’orchestra e pianista italiana. Ha completato la formazione superiore accademica in pianoforte e composizione col massimo dei ...

