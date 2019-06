Per Albiol al Villareal triennale da 7 milioni

Calciomercato Napoli : Per Albiol al Villarreal manca solo l’annuncio : Calciomercato Napoli: Dalla Spagna dichiarano che il Villarreal ha pagato la clausola per AlbiolCalciomercato / Napoli / Albiol / Villarreal – Per un difensore che potrebbe arrivare, Manolas, un altro se ne va.E’ di pochi minuti fa la notizia che, come riportato da Mundo Deportivo, il Villarreal avrebbe pagato la clausola rescissoria per Raul Albiol. Il difensore spagnolo, quindi, dovrebbe ritornare in LaLiga dopo ...

AS : “Albiol saluta il Napoli. SuPerate le visite mediche!” : Secondo “As”, Albiol avrebbe già effettuato e superato le visite mediche col Villareal Per la chiusura definitiva dell’affare mancherebbero solo gli ultimi dettagli, ma ormai può considerarsi un’operazione conclusa. Gli spagnoli verseranno, dunque, nelle casse del Napoli i sei milioni di euro della clausola rescissoria. Dopo i test medici di rito, Albiol ha visitato le strutture sportive del Villarreal, prendendo i ...

As : “Albiol ha appena suPerato le visite mediche” : AS riporta nuovi aggiornamenti su Raul Albiol, il difensore spagnolo a un passo dal Villareal. Secondo il quotidiano mancherebbe solo la firma infatti riporta che: “Il giocatore ha appena superato le visite mediche col Villarreal”. Tra pochi giorni, dunque, Albiol firmerà il contratto che lo legherà per le prossime stagioni al suo nuovo club. Il Villarreal si appresta dunque a pagare la clausola da 6 milioni al Napoli acquistando il ...

Sul CorSport le trattative Per le cessioni : Albiol - Hysaj - Mario Rui - Diawara e Verdi : Una lista piuttosto nutrita quella dei giocatori da cedere per sfrondare la rosa e fare cassa. Ne parla il Corriere dello Sport. Intanto c’è la questione Albiol. Il difensore centrale ha espresso l’intenzione di tornare a casa, in Spagna e sembra che ad accaparrarselo sarà il Villareal, disposto a pagare la clausola di 4 milioni di euro valida fino al 30 giugno. L’affare dovrebbe essere ormai già concluso, scrive il quotidiano sportivo. Il ...

Calciomercato Napoli – Raul Albiol pronto all’addio : si pensa a Manolas Per sostituirlo : Raul Albiol pronto a dire addio al Napoli per tornare in Spagna, il Villarreal potrebbe pagare la clausola: partenopei interessati a Manolas della Roma come sostituto Assente nella parte clou della stagione, Raul Albiol ha lasciato un vuoto importante nella difesa del Napoli che si è dovuto arrendere nella già complicata rincorsa alla Juventus. Un’assenza che dalla prossima stagione potrebbe essere definitiva. Dopo 6 anni passati a ...

Cosa Perdiamo salutando Albiol : Un hidalgo silenzioso Era di domenica e a Napoli come al solito pioveva. Undici minuti di pata-pata dell’acqua fecero dirottare su Fiumicino quattro voli diretti a Capodichino da Genova, Trieste, Amsterdam e Creta. Ma arrivava Albiol e questo aveva un senso. Il 21 luglio del 2013 il Napoli comprava per 12 milioni di euro un campione del mondo dal Real Madrid. A molti sembrò un giorno come tanti, sebbene di calciatori campioni del mondo a Napoli ...

Villareal : prima della firma nessuna conferma ufficiale Per Albiol : Il consigliere delegato del Villareal, Llaneza, è stato contattato al telefono dalla redazione di Kiss Kiss Napoli per interpellarlo sul possibile addio di Albiol. Llaneza non si è sbottonato sulla questione: “Albiol da noi? Fino a quando non si firma un contratto, nel nostro club, preferiamo non esprimerci sulle tematiche che riguardano il calciomercato” Eppure Marca dà l’accordo tra il club e il difensore del Napoli ormai già ...

CorSport : Valencia pronto a pagare la clausola Per avere Albiol : Il Corriere dello Sport parla di serio rischio che Albiol se ne vada. Destinazione Villareal. La squadra di una città che è a circa 65 chilometri da casa, Valencia. Qualche settimana fa si era già parlato di una possibile scelta di vita di questo tipo, alla soglia dei 34 anni che il difensore compirà a settembre. Il Valencia starebbe accelerando e avrebbe già fatto un’offerta di 4 milioni di euro per la clausola rescissoria valida per l’estero ...

Albiol - il padre : “Vi dico cosa ha deciso Raul Per il futuro. Sarri-Juve? Sono professionisti…” : Raul Albiol resterà al Napoli lo ha annunciato il padre Miguel Albiol, papà di Raul Albiol, difensore del Napoli è intervento a Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” di Raffaele Auriemma. Ecco quanto ha dichiarato sul futuro del figlio: “Raul adesso sta molto bene. Ritorno a Valencia? Per le vacanze sì, resterà un mese e poi tornerà a Napoli. Il suo futuro? E’ nel Napoli. Resta al 100% per ...

Ancelotti : “Qua sto bene e voglio restare - sPero che il Napoli eserciti la clausola! Albiol ci dà sicurezza - Allan sottotono Per le sirene di mercato…” : Ancelotti a Sky Sport nel dopo partita di Napoli-Inter Carlo Ancelotti, tecnico del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria contro l’Inter: “Non è facile preparare una partita come questa, quando non giochiamo per nulla. Questo conferma la serietà del nostro gruppo, composto da giocatori professionisti. Ci è mancato Albiol che ci dà sicurezza dietro, Allan ha attraversato un periodo opaco per le sirene di mercato. ...

Napoli - Albiol : ''Ripartire da Ancelotti la chiave Per crescere ancora'' : Napoli - Con il suo ritorno il Napoli ha subito ritrovato la vittoria: contro Frosinone e Cagliari , a conferma di quanto sia pesata la lunga assenza per infortunio di Raul Albiol nell'economia della stagione azzurra. 'Acqua passata, per fortuna: ogni giorno va meglio, mi sto allenando con la squadra e sono felice di essere di nuovo in campo. Provo a fare il massimo, ma anche chi ha ...