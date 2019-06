Pentathlon | Finali Coppa del Mondo Tokyo 2019 | vittoria e pass olimpico per Laura

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019) Assegnato ail primo dei dueolimpici in palio per ilmoderno: nella gara femminile delledidelsi impone la lituanaAsadauskaite, campionessa olimpica a Londra 2012, che così si assicura la partecipazione alla rassegna del prossimo anno. In casa Italia da sottolineare l’ottimo settimo posto di Elena Micheli, mentre chiude 14ma Alice Sotero, infine è 35ma Alessandra Frezza, che paga l’eliminazione nell’equitazione. La lituanaAsadauskaite aveva posto le basi per il successo ieri, vincendo con margine il ranking round di scherma, ed oggi completa la sua prova capolavoro chiudendo in testa con 1394 punti, precedendo al termine del laser run di 11″ la transalpina Elodie Clouvel (1383), mentre completa il podio la tedesca Annika Schleu, terza a 28″ (1366). In casa Italia ottima gara per Elena Micheli, che ...

