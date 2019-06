Pensioni ultime notizie | Decreto crescita legge | cosa cambia per gli assegni

termometropolitico

(Di venerdì 28 giugno 2019)per gliSul fronteriguardano la conversione indel, in seguito all’ultima approvazione avvenuta in Senato dopo quella alla Camera. Ci sono diverse novità, in materia di semplificazioni fiscali e di lotta all’evasione, ma anche in materia die lavoro. Sul lato previdenziale spicca la possibilità dello scivolo che consentirà il pensionamento in anticipo: rispetto ai 7 anni originari, tuttavia, il tempo necessario per usufruire dello scivolo sarà di 5 anni.: come funziona lo scivolo di 5 anni Dunque, abbiamo detto che lo scivolo, originariamente pensato sui 7 anni, consentirà il pensionamento anticipato 5 anni prima dell’uscita ordinaria. La finalità principale di questa misura consiste nell’incentivare il turnover generazionale e ...

