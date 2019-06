Pedaggi | Autostrade blocca aumento fino al 15 settembre E scrive al Mit | “Decidere

Autostrade - Confindustria contro il nuovo sistema dei Pedaggi : “Rischio contenzioso e blocco investimenti” : Il nuovo sistema tariffario deciso per le concessionarie autostradali “rischia” di portare il sistema in una “situazione di incertezza” e di “potenziale conflittualità”. È questo il parere di Confindustria dopo lo stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali e la cancellazione dei 6 diversi sistemi di pedaggio vigenti finora, che ha trovato il via libera dell’Autorità di regolazione dei ...

Autostrade - Scoppia la guerra sui Pedaggi : Con la pubblicazione sul sito dellAutorità di regolazione dei trasporti (Art) delle delibere relative a un folto gruppo di concessionarie dai piani finanziari scaduti, si apre un nuovo capitolo nel campo dei rapporti tra lo Stato e le società concessionarie. Il nuovo sistema, messo a punto dallAutorità e già applicato allAutostrada del Brennero, rivede profondamente i meccanismi che finora hanno portato a sistematici aumenti del pedaggio, ...

Autostrade - per i Pedaggi si cambia tutto : è rivolta dei concessionari : Con le delibere relative a 16 concessionarie, l’Autorità di Regolazione dei Trasporti ha dato il via definitivo al nuovo sistema tariffario dei pedaggi autostradali in Italia. Le tariffe saranno adeguate ora in base a parametri di efficienza stabiliti dall’Autorità e a una remunerazione di mercato degli investimenti effettivamente realizzati. Aiscat protesta, ma Toninelli replica : "Siamo sulla strada giusta.Continua a leggere

Autostrade - rivoluzione Pedaggi al via : che cosa cambia con il nuovo sistema : C'è l'ok dell'Autorità di regolazione dei trasporti al nuovo sistema tariffario, che ha l'obiettivo di garantire trasparenza...

Autostrade - governo vara nuovi Pedaggi : ‘Via le 6 tariffe e stop agli aggiornamenti’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Autostrade - governo vara nuovi Pedaggi : ‘Via i 6 sistemi tariffari e aggiornamenti’. Di Battista : ‘Stato ne recuperi il controllo’ : Via i 6 diversi sistemi tariffari vigenti finora, stop al meccanismo degli aggiornamenti annuali. L’Autorità di regolazione dei trasporti ha dato l’ok definitivo al nuovo sistema tariffario per le Autostrade, teso nelle intenzioni del governo M5s-Lega a garantire trasparenza ed equità, con benefici in arrivo per automobilisti, per i quali – nelle intenzioni dei promotori – si potrebbe profilare anche un calo dei pedaggi. Il ...

Autostrade - guerra sui nuovi Pedaggi Di Battista : «Dobbiamo riprendercele» : I concessionari: «Un atto blocca-cantieri». Il ministro Toninelli: è una rivoluzione, se Aiscat reagisce cosi, siamo sulla buona strada

Aumenti Pedaggi Autostrade - il centrosinistra chiede Consiglio regionale straordinario con Toninelli : L'Aquila - I capigruppo della coalizione di centrosinistra, Silvio Paolucci (Pd), Americo Di Benedetto (Legnini Presidente) e Sandro Mariani (Abruzzo in Comune) chiedono la convocazione straordinaria del Consiglio regionale per affrontare il tema dei rincari dei pedaggi autostradali su A24 e A25. “Riteniamo indispensabile – dichiarano i tre consiglieri – che la Giunta regionale si faccia portavoce delle richieste dei nostri territori ...

Danilo Toninelli - l'ultimo regalo sciagurato prima dell'addio : autostrade - dove cresce il Pedaggio (e quanto) : Potrebbe essere l'ultimo (sciagurato) regalino di Danilo Toninelli da ministro delle Infrastrutture. Dall'1 luglio il rincaro pedaggi scatterà sulle tratte A24 (la Autostrada dei parchi Roma-Teramo) e A25 (che collega Torano di Borgorose e Villanova di Cepagatti, in Abruzzo), dove si pagherà il 19%

Autostrade A24 A25 - la Società Strada Parchi minaccia aumento Pedaggi dal 1 luglio : L'Aquila - Strada Parchi, gestore A24/A25, fa sapere che potrebbe scattare l'aumento delle tariffe dal primo luglio. ''Nove mesi fa decidemmo di congelare le tariffe, aumento previsto per legge su tutte le Autostrade d'Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il Mit non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli ...

Autostrade - scattano i rincari estivi. Ecco dove aumentano i Pedaggi : Con gli esodi estivi scadono anche gli ultimi dei congelamenti dei pedaggi autostradali concordati a Capodanno tra il ministero delle Infrastrutture e molti gestori. Il 1° luglio toccherà tra gli altri a quello più importante, Autostrade per l’Italia, che a ottobre 2018 aveva chiesto e ottenuto un +0,8%, il rincaro più contenuto di tutti...

Autostrade A24 A25 - la Società Strada Parchi minaccia aumento Pedaggi dal 1 luglio : L'Aquila - Strada Parchi, gestore A24/A25, fa sapere che potrebbe scattare l'aumento delle tariffe dal primo luglio. ''Nove mesi fa decidemmo di congelare le tariffe, aumento previsto per legge su tutte le Autostrade d'Italia. Da allora, nonostante i ripetuti tentativi da parte della Concessionaria, il Mit non è riuscito ad offrire una interlocuzione stabile per poter affrontare il tema che tanto preoccupa gli ...