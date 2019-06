Paranoid | il nuovo horror psicologico degli sviluppatori di Agony si mostra in un nuovo

eurogamer

(Di venerdì 28 giugno 2019) Madmind Studio presenta untrailer per, un survivalin prima persona che si svolge alla fineanni '80 e combina una trama psicologica profonda con un'azione dinamica e brutale.è sviluppato da un team interno di Madmind Studio creato appositamente per questo progetto. Il gioco sarà pubblicato esclusivamente su Steam.Il trailer che state per guardare si concentra sulla presentazione della paranoia del protagonista principale, Patrick, e la sua lotta con la progressiva malattia mentale.Leggi altro...

