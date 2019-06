Pallanuoto femminile | Vodafone Cup 2019 | Ungheria Universiade-Italia 8-14 Il Setterosa

Mondiali Pallanuoto 2019 : calendario Italia maschile e femminile : Mondiali pallanuoto 2019: calendario Italia maschile e femminile Ci avviciniamo sempre di più ai Mondiali pallanuoto 2019. Quello maschile, giunto alla XVII edizione, inizierà il 15 luglio e si concluderà il 27, mentre la XIII edizione di quello femminile si disputerà dal 14 al 26 luglio. LEGGI ANCHE: Mondiali nuoto 2019: data, calendario e chi sono gli azzurri Mondiali pallanuoto: Italia maschile Sorteggiati a ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : Olanda-Italia 10-8. Setterosa sconfitto all’esordio in Ungheria : Il Setterosa inizia con una sconfitta la Vodafone Cup di Pallanuoto femminile, scattata oggi a Budapest: nella prima gara del torneo amichevole che si disputa nella capitale magiara la Nazionale italiana ha ceduto per 8-10 all’Olanda, che ha così vendicato la sconfitta patita nella stessa piscina ad inizio mese nella Super Final di World League. Decisivo nella sfida odierna il secondo periodo, con il 4-0 stampato dalle ragazze di Havenga ...

Pallanuoto femminile - Vodafone Cup 2019 : le convocate del Setterosa. Sono 15 le azzurre in Ungheria : Anche il Setterosa si prepara ad affrontare i Mondiali di Gwangju, in programma dal 14 al 27 luglio: la Nazionale italiana di Pallanuoto femminile, dopo aver sfiorato il pass olimpico nella Super Final di World League, vuole raggiungerlo attraverso la rassegna iridata. La selezione azzurra per preparare al meglio la rassegna iridata prenderà parte, da domani a venerdì, alla Vodafone Cup di Budapest: le nostre ragazze se la vedranno con ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-USA vale il primo pass per Tokyo 2020 : Il Setterosa ha la possibilità di volare a Tokyo: in palio, questa sera alle ore 20.15, nella Finale della World League di Pallanuoto femminile, il primo pass olimpico. Di fronte però l’Italia avrà una montagna da scalare, ovvero gli USA. Si affrontano le due squadre che hanno fatto percorso netto sia nella fase a gironi, sia, ovviamente in quella ad eliminazione diretta. L’Italia non ha mai vinto la World League, perdendo per tre ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 13-12. Il Setterosa va in finale ai rigori!!!! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.30 Il nostro LIVE termina qui, appuntamento alla prossima DIRETTA. Grazie per averci seguito, buona serata da OA Sport. 21.28 Silvia Avegno MVP 21.26 Domani alle 20.15 l’Italia si gioca contro gli USA la qualificazione alle Olimpiadi!!!! ITALIA BATTE RUSSIA 13-12 DOPO I TIRI DI RIGORE!!!!!! ITALIA IN finale!!!!!!! PALO DI GERZANICH!!!!!!!!! PARATO ANCHE IL RIGORE DI GARIBOTTI PARA ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 9-9. Si va ai rigori : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Russia 9-9. SI VA AI rigori 4″2 Timeout Italia! 5″ Recupero di Avegno! 27″ Palombella sul palo di Queirolo. 1’24” GOOOOLLLLLLL!!!! Garibotti rompe il digiuno in superiorità! Italia-Russia 9-9. 1’58” Simanovich concretizza la superiorità. Italia-Russia 8-9. 2’13” La Russia guadagna una superiorità in ripartenza e ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 8-5. Super Gorlero tiene a distanza le russe a fine terzo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5’59” Controfuga e Simanovich ci punisce. Italia-Russia 8-7. 6’12” Traversa di Garibotti, Italia anche sfortunata. 6’40” Bella parata su tiro dai 5 metri di Gorlero. 7’09” Fuori la conclusione azzurra. 7’32 Espulsa Tabani, Simanovich segna in Superiorità. Italia-Russia 8-6. 8’00” Primo possesso russo. INIZIO ULTIMO ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : 7-4. Super Gorlero tiene a distanza le russe a metà gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4’32” Altra Superiorità per la Russia, che chiama timeout. 4’49” Prova dai cinque metri Queirolo ma non trova lo specchio. 5’17” Fallo in attacco della Russia. 5’54” Italia spuntata in attacco, altra Superiorità vanificata. 7’07” Gol di Prokofyeva che sorprende l’Italia in Superiorità. Italia -Russia ...

LIVE Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League in DIRETTA : sfida da brividi per il Setterosa : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma della manifestazione – La presentazione della manifestazione – Il programma della gara Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Italia-Russia, incontro valido per le semifinali della Super Final della World League di pallanuoto femminile: inizia la fase ad eliminazione DIRETTA a Budapest in Ungheria, dove il Setterosa ha vinto tutte le gare della fase a ...

Italia-Russia Pallanuoto femminile - Semifinale World League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il grande obiettivo del pass olimpico si avvicina sempre di più, ma aumenta anche il livello delle squadre che vanno battute: il Setterosa è in Semifinale nella Super Final della World League femminile di pallanuoto. A Budapest, in Ungheria, oggi, sabato 9 giugno, alle ore 20.15, l’Italia affronterà la Russia. Il Setterosa ha ottenuto ieri il quarto successo consecutivo, mettendo in riga, dopo Australia, Olanda e Cina, anche le ...

Pallanuoto femminile - PAZZESCO! Il Canada fa ricorso - si ripete il quarto tempo! Ma il Setterosa vince lo stesso : Italia-Canada è durata otto minuti in più: un errore tecnico del tavolo della giuria ha permesso alle nordamericane di presentare reclamo ed ottenere la ripetizione dell’ultimo quarto di gioco della partita del quarti di finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. A fine terzo periodo il punteggio recitava 11-7 per l’Italia, ma nei secondi finali Queirolo era stata espulsa per 20″. Il Canada non aveva ...

Italia-Russia Pallanuoto femminile - World League 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv e streaming : Il Setterosa è giunto in semifinale nella Super Final della World League femminile di pallanuoto: a Budapest, in Ungheria, domani, sabato 9 giugno, alle ore 20.15, l’Italia affronterà la Russia. Questo torneo assegna alla vincitrice un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il Setterosa ha centrato oggi il quarto successo consecutivo, mettendo in riga, dopo Australia, Olanda e Cina, anche le nordamericane del Canada, mentre la Russia dopo ...

Pallanuoto femminile - Super Final World League 2019 : Italia-Canada 14-10. Sei gol per Bianconi - quattro per Garibotti : domani semifinale con la Russia : Il Setterosa soffre per metà partita complicandosi la vita in una gara che sembrava essersi messa in discesa, poi nel terzo quarto mette la freccia e Supera il Canada, alla fine battuto per 14-10 nei quarti di Finale della Super Final della World League di Pallanuoto femminile. domani l’Italia sfiderà la Russia, che oggi ha battuto 9-8 l’Australia, per un posto nella Finalissima di domenica. Nel primo quarto l’Italia sciupa ...

LIVE Italia-Canada Pallanuoto femminile - World League 2019 in DIRETTA : 14-10. Arianna Garibotti e Roberta Bianconi trascinano il Setterosa in semifinale! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.52 Il nostro LIVE termina qui, grazie per averci seguito. Appuntamento alla prossima DIRETTA, buona serata da OA Sport. 17.51 L’Italia è in semifinale! Battuto il Canada per 14-10, domani sfida alla Russia in semifinale. Continua la corsa delle azzurre verso il pass olimpico, che verrà assegnato alla vincitrice della World League. FINE ULTIMO QUARTO. Italia-Canada 14-10 7″ ...