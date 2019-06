Palermo | è caos totale | si dimette il vice presidente Macaione

calcioweb.eu

(Di venerdì 28 giugno 2019) “Mi sono dimesso per divergenze operative. In più avevo già comunicato da tempo alla proprietà che il mio lavoro non mi permetteva di continuare ad avere questi ruoli nella società. Per questo non mi avete visto nelle ultime settimane in nessuna conferenza e in nessun meeting“. Cosi’ Vincenzoconferma di avere rassegnato le dimissioni dadelnel corso del consiglio di amministrazione della società rosanero “Non avevo ruoli esecutivi ed operativi – aggiungenel corso di un’intervista a quantastorie.it – In più nelle ultime settimane stavo lavorando su altro e ho seguito poco lende. Sono amareggiato e molto deluso dalla situazione, spero però che la proprietà faccia veramente di tutto per recuperare la posizione, per non distruggere il valore del. E lo dico da tifoso e da palermitano. ...

palermo24h : Caos Palermo, Tuttolomondo in video da Roma con i bulgari: “In regola per l’iscrizione, la fideiussione è stata eme… - infoitsport : CAOS Palermo: terminato il CdA, nessun bonifico alla squadra? - Mediagol : Caos #Palermo, Macaione spiega: 'Non sono responsabile di nulla. Ecco perché ho rassegnato le dimissioni' -