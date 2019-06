Operazione UNCLE film stasera in tv 28 giugno | cast | trama | curiosità | streaming

cubemagazine

(Di venerdì 28 giugno 2019)è ilin tv venerdì 282019 in onda in prima serata su Italia 1. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TVin tv:La regia è di Guy Ritchie. Ilè composto da Henry Cavill, Armie Hammer, Elizabeth Debicki, Alicia Vikander, Jared Harris, Hugh Grant.in tv:Ecco ladeloggi in tv. Siamo in pieno periodo di Guerra Fredda ma gli Stati Uniti e la Russia raggiungono un accordo per collaborare insieme per un’importanteinternazionale. Un agente speciale americano viene inviato per collaborare con il suo corrispondete agente sovietico. Tra i due c’è una grande differenza di ideali, di stile e prospettive. Entrambi sono estremamente diffidenti ...

cineblogit : Stasera in tv: 'Operazione U.N.C.L.E.' su Italia 1 - Ash71Pietro : Stasera in tv: 'Operazione U.N.C.L.E.' su Italia 1 - _Valentina_19 : @_Lizzi_90 A me non dispiacque in operazione uncle ma lo odiai come Superman...quindi sono un po' combattuta, anche… -