Ondata di caldo africano | anziano trovato morto nel suo orto a Cicagna | nell’entroterra

Ondata di caldo africano - in Piemonte è stato il giorno più caldo da 62 anni : temperature elevatissime in montagna : Ieri è risultato in Piemonte il giorno piu’ caldo in assoluto degli ultimi 62 anni, superando il record registrato l’11 agosto 2003. In particolare, segnala l’Arpa Piemonte, “il contributo maggiore al primato tecnico assoluto è stato dato dalle stazioni termometriche situate in località montane e pedemontane nordoccidentali, mentre sui settori pianeggianti l’11 agosto 2003 ha mantenuto il record. L’11 agosto ...

Previsioni Meteo Sardegna - continua l’Ondata di caldo africano : oggi massime di +41°C : La Sardegna continua a fare conti con il caldo, l’afa e il pericolo incendi. La bolla di caldo africano, come preannunciato dalla Protezione civile regionale che ha esteso l’allerta per le alte temperature fino a sabato, ha fatto sentire pesantemente la sua influenza. Lo confermano le temperature registrate dalle stazione Meteo dell’Arpas: il termometro si e’ fermato a ben 41 gradi a Monti, nel Sassarese. Non e’ ...

Ondata di caldo - super record in Francia : raggiunti i +45 - 8°C - la temperatura più alta nella storia del Paese : Nuovo record spaziale prodotto da questa estrema Ondata di caldo che da diversi giorni stringe in una morsa l’Europa centro-occidentale. In Francia, il termometro ha segnato +45,8°C, la temperatura più alta nella storia del Paese, a Gallargues-le-Montueux nel distretto del Gard, nel sud del Paese, secondo Météo France. Poco prima delle 15, a Villevielle, sempre nello stesso distretto, era stata registrata anche la temperatura di +45,1°C. Intorno ...

Ondata di caldo in Europa : perché aumentano le temperature? Tutto quello che c’è da sapere dal meteo al clima - alla salute : L’Europa è alle prese con una storica Ondata di caldo che ha costretto i governi degli stati centro-occidentali a diramare allerte per la salute, esortando le persone a rinfrescarsi il più possibile per evitare gli effetti peggiori di un caldo considerato estremo. L’Ondata di caldo africano ha già provocato incendi, lasciato a terra gli aerei, piegato i binari ferroviari e portato alla chiusura delle scuole e ad allerte sulla qualità dell’aria ...

Ondata di caldo africano - giornata storica in tutt’Europa : anche Torino raggiunge i +40°C [DATI LIVE] : Dopo i record di ieri, il caldo africano continua ad attanagliare anche oggi l’Italia. A Torino la temperatura ha superato i picchi di ieri, con clamorosi valori vicinissimi ai +40°C in città (Torino Vallere è a +39,9°C, Torino Alenia a +38,2°C). Le località alpine di Bolzano e Aosta che ieri hanno battuto i loro record con +40°C, adesso sono a +39°C e non è da escludere che nel pomeriggio raggiungano nuovamente valori senza precedenti ...

Ondata di caldo africano a Roma - enorme incendio in città : fiamme tra le case - paura per i residenti [FOTO e VIDEO] : Secondo giorno consecutivo di caldo africano a Roma: la temperature ha raggiunto i +37°C in città e un enorme incendio è divampato in un campo di sterpaglie tra le case di via Pietro Sommariva, nei pressi dell’Aeroporto Militare Francesco Baracca. Le fiamme minacciano alcune abitazioni. I residenti hanno avuto grandi difficoltà a contattare i Vigili del Fuoco, impegnati in numerose emergenze in tutta la città. I centralini dei pompieri ...

Caldo africano in Emilia-Romagna : il punto sull’Ondata di calore e sulle alte concentrazioni di ozono : È ancora in atto l’ondata di calore che dal 26 giugno sta interessando tutto il territorio emiliano-romagnolo e, in generale, il bacino padano. Le condizioni meteorologiche – spiega Arpa Emilia-Romagna in una nota – favoriscono l’innalzamento dei valori dell’ozono in atmosfera, facendo registrare superamenti della soglia di informazione (media oraria 180 µg/m3) in 9 stazioni sulle 33 della rete regionale (il 26 giugno) e in 22 ...

Meteo - la terribile Ondata di caldo del 1911 in Francia : una “fornace” durata 2 mesi che provocò 40.000 morti : L’Europa sta facendo i conti con un’ondata di caldo africano che sta infrangendo record su record in Francia, Italia, Germania, Svizzera e Polonia, creando grandi disagi alla popolazione di gran parte dei settori centro-occidentali del continente. La Francia, insieme alla Spagna, è il Paese che sta registrando le temperature più alte, ben oltre i +40°C, con le previsioni di oggi che indicano +45°C nelle parti meridionali del Paese, mettendo a ...

Caldo africano : prosegue l’Ondata di calore a Bologna - ecco come affrontarla : Continua l’ondata di Caldo in corso, con possibili disagi per i cittadini di Bologna, dei comuni limitrofi (Casalecchio di Reno, Castel Maggiore, San Lazzaro di Savena), e dell’area della pianura (Anzola dell’Emilia, Argelato, Baricella, Bentivoglio, Budrio, Calderara di Reno, Castello d’Argile, Castenaso, Crevalcore, Galliera, Granarolo dell’Emilia, Malalbergo, Minerbio, Molinella, Pieve di Cento, Sala Bolognese, San Giorgio di Piano, San ...

Ondata di Caldo a Bolzano - Protezione Civile : allerta per rischio incendi boschivi : “Il grande Caldo anomalo di questi giorni supportato da vento da sud richiede una particolare attenzione nell’uso di fiamme libere in prossimità dei nostri boschi“. Così Mario Broll, direttore della Ripartizione provinciale foreste, mette in guardia sulla correlazione fra temperature elevate e rischio incendi. La legge provinciale sulle foreste stabilisce in Alto Adige il divieto generalizzato di accendere fuochi ad una distanza ...

Caldo africano - ONU : l’Ondata record dimostra che “il mondo non può aspettare” : L’ondata di Caldo africano che sta affrontando gran parte d’Europa segue quelle che recentemente hanno colpito l’Australia, l’India, il Pakistan e alcune regioni del Medio Oriente: questi fenomeni dimostrano che “il mondo non può più aspettare progressi graduali contro il cambiamento climatico“, secondo l’ONU, che invita gli Stati ad attuare “cambiamenti profondi, trasformazioni sistemiche della ...

Ondata di caldo e malori a Milano : pronto soccorso e 118 in tilt : A causa del caldo africano, a Milano sono andati in tilt i pronto soccorso degli ospedali, il 118, e la rete elettrica, sulla quale si sono verificati molti blackout temporanei, come confermato da Areu e dalla Polizia Locale. L’Ondata di malori causati dall’afa ha provocato un intasamento ai pronto soccorso. A causa del grande impiego di condizionatori, la rete elettrica è andata in tilt numerose volte, con piccoli blackout risolti ...

Ondata di caldo africano - ragazzini accusano colpi di calore su autobus e arrivano disidratati in Ospedale : A causa delle altissime temperature raggiunte oggi dal caldo anche in provincia di Lecco, dieci ragazzini dell’oratorio di Calolziocorte (Lecco) hanno accusato malori dovuti a colpi di calore, disidratazione e panico. E’ accaduto mentre il gruppo, a bordo di due bus noleggiati, stava rientrando da un pomeriggio trascorso alle piscine di Oggiono (Lecco). Dieci ragazzi hanno riferito si sentirsi male. Alla fine sette di loro, con ...

Ondata di caldo africano - un morto stasera per un colpo di calore a Mozzecane : Una persone e’ morta questa sera a Mozzecane, nel veronese, per le conseguenze di un grave colpo di calore. Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 ma per il paziente non c’era piu’ nulla da fare. Non si sa, al momento, se la vittima avesse gia’ patologie che potrebbero aver acuito gli effetti dovuti al clima torrido. Oggi nel veronese le massime hanno raggiunto i 38 gradi. Altre due persone sono state soccorse dai ...