Il cancro si è esteso! Olivia NewtonJohn, il messaggio e la malattia

(Di venerdì 28 giugno 2019)al seno e metastasi. MaNewton-John non molla. Tornano le voci che vogliono l’attrice di ‘Grease’ in punto di morte. E tornano, come sempre, le smentite dalla diretta interessata. Nonostante una situazione non rosea e la salute non fermaNewton-John non perde l’ironia e racconta come, l’unico dolore al momento, sia quello di aver festeggiato 70 anni in ospedale: “Dio ha avuto per me questi piani”.La prima volta cheNewton-John ha affrontato il tumore è stato nel 1992, quando le fu diagnosticato un tumore al seno. Anche in quel caso, le voci si diffusero in maniera incontrollata. Riuscì a sconfiggerlo, poi il male le si ripresentò nel 2013, portandola anche in gravi condizioni. Lo ha allontanato ancora una volta per poi ripresentarsi. Oggi però, a People, dice di sentirsi bene, anche se è stata costretta a festeggiare il compleanno in ospedale Io mi sento bene, non ci crederete. Mi chiamavano tutti, mi chiedevano se stessi morendo. Io rispondevo: “Se fossi morta, l’avreste saputo”.Ho dovuto festeggiare i miei 70 anni in ospedale. Avrei voluto fare tante cose per il mio compleanno, ma evidentemente Dio ha avuto per me questi piani. Io ho avuto i miei momenti duri, ma ho un marito meraviglioso che mi aiuta a lottare. Ill 12 marzo 2019 è uscito in America la sua biografia “Don’t stop believin'”, un libro che ha presentato così: “Spero che la storia della mia vita dai primi anni a oggi porti ispirazione e positività al lettore”.