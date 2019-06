Nuovo record italiano di Apnea Free Immersion per Mogavero

Caldo africano in Europa : la Francia pronta a battere un Nuovo record - Spagna nella morsa degli incendi : L’Europa sta affrontando il “clou” dell’ondata di Caldo africano: la Francia potrebbe battere un nuovo record mentre in Catalogna un incendio divampato ieri continua ad avanzare ed è ormai fuori controllo, nonostante l’intervento di centinaia di pompieri, soldati e numerosi aerei. In Francia le temperature oggi potrebbero superare i +45°C oltre il record di 44,1°C raggiunto nell’agosto 2003 nel sud del Paese. ...

Ondata di caldo africano - Nuovo record in Francia : +42°C a Saint-Julien-de-Peyrolas : Nuova temperatura record registrata in Francia in questa Ondata di caldo africano di inizio stagione: Saint-Julien-de-Peyrolas, nel dipartimento del Gard, ha toccato i +41,9°C, battendo il record assoluto nel Paese per il mese di giugno. Lo ha annunciato Météo-France. Il precedente record risaliva al 21 giugno 2003: +41,5°C a Lézignan-Corbières, nell’Aude. Ondata di caldo africano, a rischio i record di tutti i tempi in Francia: domani ...

Caldo africano - Nuovo record in Alto Adige : +40°C in Val Passiria - temperature altissime nella regione : L’ondata di Caldo africano ha stabilito un nuovo record in Alto Adige. Nel pomeriggio di oggi a San Martino in Val Passiria sono stati raggiunti +40°C. Il valore, rilevato dalla stazione meteo posta a 586 metri della località Altoatesina, resta di poco sotto il record assoluto della provincia di Bolzano di +40,1°C registrato l’11 agosto del 2003 a Termeno. temperature altissime sia nelle località di fondovalle che di montagna dove il ...

Larissa Iapichino - la figlia di Fiona May incanta sulle orme della madre : Nuovo record italiano under20 nel salto in lungo : Campionati italiani allievi ad Agropoli, in provincia di Salerno. La doppia figlia d’arte di Gianni Iapichino, ex astista, e di Fiona May (ex saltatrice in lungo), la 16enne Larissa, stupisce tutti con un salto da 6,64, nuovo primato nazionale under18 e under 20 femminile e miglior prestazione mondiale under20 dell’anno. La mamma Fiona detiene ancora il record italiano assoluto, con 7,11 metri. Ma la figlia è sulla strada ...

Bitcoin record ai massimi da un anno : di Nuovo oltre 10mila dollari : Sono passati pochi giorni dall'annuncio della criptovaluta di Facebook, e la criptovaluta più famosa sembra essere tornata al centro dell'attenzione dei mercati. Il Bitcoin è rimbalzato nel corso della...

Nuoto - Trofeo Settecolli 2019 : Benedetta Pilato fenomenale nei 50 rana. Nuovo record italiano e terzo crono mondiale dell’anno : Una sola parola: spaventosa. Benedetta Pilato continua a stupire e, reduce da degli Assoluti primaverili trionfali a Riccione che le hanno permesso di staccare il biglietto per i Mondiali 2019 di Nuoto in Corea del Sud (21-28 luglio), ha dato un’altra dimostrazione delle sue qualità nelle batterie dei 50 rana del Trofeo Settecolli a Roma. La classe 2005, infatti, ha realizzato il primato italiano assoluto di 30″13, migliorando il ...

Debito pubblico - ad aprile Nuovo record a 2.373 mld : Ad aprile il Debito delle Amministrazioni pubbliche è aumentato di 14,8 miliardi rispetto al mese precedente, risultando pari a 2.373,3 mld

Atletica - Davide Re firma a Ginevra il Nuovo record italiano nei 400 metri : l’azzurro più veloce di Galvan : L’atleta delle Fiamme Gialle ha corso a Ginevra i 400 metri in 45.01, migliorando di undici centesimi il primato nazionale che dal 2016 apparteneva con 45.12 a Matteo Galvan Cade il record italiano dei 400 metri. Davide Re (Fiamme Gialle) a Ginevra corre in 45.01 e migliora di undici centesimi il primato nazionale che dal 2016 apparteneva con 45.12 a Matteo Galvan. Per il 26enne ligure, che si allena a Rieti con Maria Chiara Milardi, ...

Veicoli elettrici : record in Europa per il Nuovo Nissan e-NV200 van - 10mila ordini : Il nuovo Nissan e-NV200 van 100% elettrico con batteria da 40 kWh raggiunge il record di ordini in Europa con 10.000 unità a seguito di una richiesta particolarmente elevata da parte di aziende e professionisti. Il successo di vendite rafforza la leadership di e-NV200 nel segmento dei Veicoli commerciali, lo scorso anno infatti è stato il veicolo commerciale a zero emissioni più venduto in 10 mercati in Europa, fra cui Italia, Regno Unito, ...

Pattinaggio artistico a rotelle - Campionati Italiani 2019 : Luca Lucaroni si porta al comando dello short con un Nuovo record. Secondo posto per Amadesi : Spettacolo puro. Bastano queste due semplici parole per riassumere la dodicesima giornata dei Campionati Nazionali di Pattinaggio artistico a rotelle, dal 2 giugno in fase di svolgimento presso il Palazzetto dello Sport Di Ponte Di Legno (Brescia). Nello short program individuale maschile della massima categoria infatti, la maggior parte degli atleti coinvolti hanno eseguito le proprie performance riducendo gli errori al minimo, migliorando i ...

Gemitaiz e MadMan : è record su Spotify per il Nuovo singolo “Veleno 7” : Grandi <3 The post Gemitaiz e MadMan: è record su Spotify per il nuovo singolo “Veleno 7” appeared first on News Mtv Italia.

Canada : pole e Nuovo record con le soft : Ferrari driver Sebastian Vettel set pole position and the new track record for the Gilles Villeneuve circuit, which will host the Pirelli-sponsored Canadian Grand Prix. While the German’s fastest lap came on the soft compound, the quickest lap in Q2 (from Mercedes driver Lewis Hamilton) was set on the medium compound and was already close […] L'articolo Canada: pole e nuovo record con le soft sembra essere il primo su MotoriNoLimits | ...

Gemitaiz e MadMan entrano nella storia : 'Veleno 7' Nuovo record di streaming italiano : Tra ieri e oggi Gemitaiz e MadMan sono entrati nella storia del rap, ma anche e soprattutto della musica italiana. Da oggi infatti sono loro i nuovi detentori del record nazionale di streaming in 24 ore per un singolo brano, precedentemente detenuto da Mahmood con il brano 'Soldi' e prima ancora da altri artisti, spesso e volentieri strettamente legati alla scena rap – a conferma di come ormai sia questo il genere di riferimento a livello ...

Superbike - Risultato Superpole GP Spagna 2019 : Jonathan Rea piazza il Nuovo record davanti a Bautista e Melandri : Jonathan Rea (Kawasaki) non vuole mollare di un centimetro e centra la Superpole del Gran Premio di Spagna 2019 di Superbike. Sul circuito di Jerez de la Frontera il campione del mondo in carica ribadisce la sua intenzione di vendere cara la pelle nei confronti di Alvaro Bautista (Ducati) e stampa il nuovo record della pista in 1:38.274 distanziando proprio il padrone di casa per 36 millesimi al termine di una sfida avvincente. In terza ...