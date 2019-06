Nessun anziano barricato Falso l' allarme che ha ritardato la demolizione del Ponte

agi

(Di venerdì 28 giugno 2019) Pezzo aggiornato Le operazioni di esplosione delle pile 10 e 11 del Morandi hanno subito un leggero ritardo a causa delle evacuazioni dei residenti della zona limitrofa al cantiere, zona interdetta fino alle 22 di stasera. In una delle due abitazioni su via Spaventa, zona Sampierdarena, si sospettava un residente si fossein casa ma, una volta sfondata la porta, non è stato trovatoo. In un secondo appartamento sono stati trovati due extracomunitari che guardavano la tv e che hanno affermato di non sapere nulla dell'evacuazione. Una volta informati, sono usciti di loro spontanea volontà. Le evacuazioni sarebbero dovute terminare per le 7.

Ultron65 : RT @Agenzia_Italia: #Aggiornamento == Nessun anziano barricato. Falso l'allarme che ha ritardato la demolizione del #PonteMorandi == https… - Agenzia_Italia : #Aggiornamento == Nessun anziano barricato. Falso l'allarme che ha ritardato la demolizione del #PonteMorandi ==… - stoabestemmia : pare nessun anziano barricato, ma solo un vicino rimbambito... #cosebelle #PonteMorandi #genova #implosione -