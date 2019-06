Nel 2050 “la terra è destinata a collassare” | “Ondate di calore insostenibili | scarsità

La Terra collasserà Nel 2050 a causa del cambiamento climatico secondo studio australiano : La fine del mondo (per come lo conosciamo) potrebbe essere molto più vicina di quanto pensassimo. secondo un nuovo studio scientifico, il 2050 potrebbe essere la data limite. Dopo inizierà un collasso ambientale dovuto al cambiamento climatico che renderà inabitabili larghe porzioni del pianeta. Se le cose dovessero infatti continuare come stanno al momento, tra trent'anni ci sarà il definitivo innalzamento di 3° della temperatura terrestre, ...

Svolta “green” a New York : obiettivo zero emissioni Nel 2050 : Lo Stato di New York contro le emissioni di gas serra: si appresta ad approvare un ambizioso piano per combattere i cambiamenti climatici, impegnandosi a eliminare le emissioni entro il 2050, quando tutta la sua elettricità dovrebbe derivare da fonti senza emissioni. Il 70% dell’energia elettrica di New York dovrà arrivare da fonti rinnovabili entro il 2030, per arrivare poi al 100% di energia senza emissioni nel 2040. In caso di successo, ...

La popolazione mondiale arriverà a 10 miliardi Nel 2050 : La popolazione umana viaggia verso i 10 miliardi di persone. È quanto prefigura il rapporto World Population Prospects 2019 diffuso del Dipartimento Affari Economici e Sociali (Desa) dell'Onu. La popolazione mondiale si aggirerà attorno alla soglia dei 10 miliardi, afferma l'Onu, nel 2050. Nei prossimi tre decenni l'aumento sarà di 2 miliardi di persone per un totale, da oggi, di 9,7 miliardi che fa venire il ...

Allarme degli scienziati! Cambiamenti climatici - la civiltà umana può sparire Nel 2050 : Secondo un nuovo rapporto scientifico la civiltà umana rischia di sparire in soli 30 anni a causa dei Cambiamenti climatici. Nel caso in cui le temperature medie dovessero raggiungere i 3° centigradi in più rispetto all'epoca preindustriale, si avvierebbe un catastrofico effetto a catena in grado di mettere in ginocchio l'intera umanità. È lo scenario catastrofico tratteggiato in un nuovo, autorevole rapporto scientifico redatto dal ...

UE - svolta green : 25% risorse per il clima e zero emissioni Nel 2050 : ...quindi spicca la destinazione di almeno il 25% delle risorse del prossimo bilancio pluriennale Ue 2021-2027 all'azione per il clima e alla transizione verso la decarbonizzazione dell'economia . In ...

Clima : 8 paesi Ue per zero emissioni Nel 2050 - non c’è l’Italia : Otto paesi guidati da Francia e Olanda hanno proposto agli altri Stati membri dell’Unione Europea di tagliare le emissioni nette a zero entro il 2050. E’ quanto prevede un documento preparato in vista del vertice informale di Sibiu di giovedi’. Gli otto paesi – Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia – chiedono di fissare obiettivi piu’ ambiziosi per il 2030 e impeganrsi ...