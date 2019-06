NBA – Klay Thompson mette gli Warriors alle strette | massimo salariale o addio | Lakers e

NBA Finals 2019 : Klay Thompson chiude con la rottura del legamento crociato del ginocchio : Oltre al danno, la beffa. I Golden State Warriors perdono gara-6 delle NBA Finals 2019 contro i Toronto Raptors e devono cedere il Larry O’Brien Trophy ai canadesi (che chiudono sul 4-2), ma le brutte notizie per coach Steve Kerr e compagni non si concludono certo qui. La serie per i californiani è stata veramente stregata, con la rottura del tendine di Achille di Kevin Durant nella vittoriosa gara-5 e, infine, con il pesantissimo ko ...

Finals NBA – Schiaccia ma il ginocchio fa crack : Klay Thompson prova a resistere - ma il dolore è tremendo [VIDEO] : Nel corso del terzo quarto di Gara-6, Klay Thompson subisce una torsione innaturale del ginocchio che lo costringe ad uscire dal parquet Una lunghissima serie di infortuni, un problema dopo l’altro che ha falcidiato Golden State in questa post-season NBA, chiusa con la sconfitta arrivata per 4-2 nelle Finals. Anche in Gara-6 la sfortuna ha fatto capolino, con l’infortunio capitato a Klay Thompson nel corso del terzo quarto. Il ...

NBA Finals 2019 : Golden State - con Klay Thompson - obbligata a vincere gara-4. Toronto vuole tornare a casa con il match point : Klay Thompson ci sarà. Questa è sicuramente la notizia più importante di gara-4 delle NBA Finals 2019. La serie resta ad Oakland (questa notte ore 3.00 gara-4) con i Toronto Raptors avanti per 2-1, dopo aver ribaltato nuovamente il fattore campo nella sfida di lunedì notte. Golden State si trova quasi con le spalle al muro, obbligata a vincere per non tornare in Canada sotto di due partite e con la possibilità di veder festeggiare gli avversari ...

Finals NBA – La frustrazione di Klay Thompson : “torno in Gara-4! Non ce la faccio a vedere Curry giocare così e non poterlo aiutare” : Out per infortunio in Gara-3, Klay Thompson è pronto a rientrare in Gara-4: la guardia dei Golden State Warriors ha esternato tutta la sua frustrazione provata nell’assistere a Gara-4 dalla panchina Quella di Klay Thompson è stata una delle assenze più pesanti di Gara-3 per i Golden State Warriors. La franchigia bi-campione NBA ha sofferto in difesa contro Kawhi Leonard e compagni, non riuscendo a difendere il fattore campo e ...

NBA – Shaquille O’Neal versione gm : “se fossi nei Lakers ricoprirei d’oro Klay Thompson! Ad L.A. sarebbe una stella” : Shaquille O’Neal indossa i panni da gm dei Los Angeles Lakers: l’ex centro giallo-viola consiglia di prendere al volo Klay Thompson una volta diventato free agent in estate La free agency NBA sarà un banco di prova importante per i Los Angeles Lakers. La franchigia giallo-viola dovrà necessariamente rinforzare il roster, provando a prendere i migliori free agent disponibili da affiancare a LeBron James. In questo senso, sembra ...

Finals NBA – Golden State perde Gara-3 - Drake posta una FOTO di Klay Thompson con 3 ragazze : il trash talking è servito! : Drake continua la sua opera di trash talking durante le Finals NBA: Golden State perde Gara-3, il rapper tifoso dei Raptors posta una particolare FOTO di Klay Thompson e si scatena su Instagram Le Finals NBA 2018-2019 sono molto più combattute di quanto ci si potesse aspettare. Golden State, grande favorita della vigilia, è arrivata all’atto finale con qualche assenza pesante di troppo: Kevin Durant ko dalla semifinale di Conference; ...

Finals NBA – Infortunio per Klay Thompson : i Golden State Warriors tremano : Infortunio per Klay Thompson in Gara-2 delle Finals NBA: il cestista dei Golden State Warriors costretto ad uscire per un problema al bicipite femorale Successo in Gara-2 e serie messa subito in parità per i Golden State Warriors, vittoriosi nella notte 104-109 ai danni dei Toronto Raptors. Nonostante il risultato positivo, gli Warriors hanno ben poco da sorridere. L’Infortunio patito da Klay Thompson infatti, ha fatto restare i fan con il ...

VIDEO NBA Finals 2019 - Toronto Raptors-Golden State Warriors : Klay Thompson MVP di gara-2 : 25 punti, 5 rimbalzi, 5 assist: queste sono le cifre di Klay Thompson, che finisce come MVP di gara-2 di queste NBA Finals rivelandosi fattore di grandissima importanza nel successo dei Golden State Warriors, capaci di espugnare la Scotiabank Arena (ex Air Canada Centre) di Toronto, ribaltando dunque il fattore campo. Ha già quattro Finals alle spalle, l’altro Splash Brother, ma non sembra sentirlo minimamente, e continua a tirare, e ...

NBA – Warriors - Steve Kerr allontana le voci di mercato : “Klay Thompson vuole restare e lo vogliamo anche noi” : Steve Kerr, coach dei Golden State Warriors, allontana le possibili voci di una partenza di Klay Thompson dalla franchigia della Baia In estate i Golden State Warriors potrebbero doversi abituare all’idea di smontare, almeno in parte, la ‘Death Lineup’ che li ha resi imbattibili negli ultimi anni. Dato come molto probabile l’addio di Kevin Durant, con i New York Knicks in pole per il suo arrivo, resta da chiarire la situazione lagata a ...