MotoGp | Valentino Rossi sferza la Yamaha dopo le FP2 di Assen | “ecco cosa mi ha dato

sportfair

(Di venerdì 28 giugno 2019) Il pilota dellaha chiuso tra i primi dieci la prima giornata di libere, ma non è apparso comunque soddisfatto del feeling con la suaNono tempo pernella seconda sessione di prove libere del Gp di, il pilota dellasi è migliorato rispetto al mattino, dove aveva dovuto fare i conti con un problema ad un sensore. AFP/LaPresse Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il Dottore ha espresso il proprio punto di vista sulla giornata di oggi, tradendo un po’ di preoccupazione: “siamo nei primi dieci e non è male, è importante ed è anche l’obiettivo per domani mattina. Nono sono però molto contento, il mio passo non è fantastico e sono un po’ lento rispetto ai cinque uomini là davanti. Mi manca un po’ e sono in ritardo nelle parti veloci della pista, non ho un buon feeling e non riesco a portar dentro abbastanza ...

zazoomnews : MotoGP Risultato FP2 GP Olanda 2019: un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino… - dailymgp : Assen MotoGP: Vinales leads Quartararo in FP2 #Alex_Rins #Alexis_Espargaro #Andrea_Dovizioso #Andrea_Iannone… - ValeAyla9 : RT @gponedotcom: Rossi: 'Il digiuno non è solo mio, ma anche di Yamaha': Valentino ad Assen, dove vinse la sua ultima gara 2 anni fa: 'l'ob… -