MotoGP | Maverick Vinales sull’incidente causato da Jorge Lorenzo | “Si crea un precedente

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019)ancora ce l’ha il pensiero a quel che è accaduto in curva-10, sul circuito di Barcellona (Spagna), sede dell’ultimo round disputato del Mondiale 2019 di. Alla vigilia del weekend in Olanda, lo spagnolo della Yamaha è ancora molto amareggiato per quanto è avvenuto nel corso del secondo giro della gara catalana. L’azione die la conseguente caduta di Valentino Rossi, sua e di Andrea Dovizioso è stata giudicata da più parti imprudente e lo stesso maiorchino si è preso le proprie responsabilità. A detta però del centauro di Iwata, quanto è accaduto in Spagna apre un, vista la particolarità della situazione, generando confusione su quanto penalizzare un pilota oppure no: “Per me apri la finestra ad altre situazioni simili quando non penalizzi una manovra del genere, perché è più facile che succeda quando qualcuno fa il ...

AngyFra89 : Caro Maverick... Pensa a dare gas (non lamentarti di Lorenzo che non ti ha chiamato per le 'scuse')... il nonnetto… - EViolati : SportFair: MotoGp – Oscar non ce l’ha fatta: il tifoso ‘aiutato’ da Vinales è volato in cielo, il post di Maverick… - corsedimoto : MOTOGP - Valentino Rossi fiducioso ad Assen dopo il test in Catalunya. Maverick Vinales 11° in classifica: 'Impossi… -