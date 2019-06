MotoGP | GP Olanda 2019 | Jorge Lorenzo si frattura la sesta vertebra | lunghi tempi di

oasport

(Di venerdì 28 giugno 2019)sito lavertebre toracica in seguito a una brutta caduta rimediata durante le prove libere 1 del GP d’, ottava tappa del Mondialeche si sta disputando ad Assen. Lo spagnolo è incappato in un bruttissimo highside, è stato trasportato in ospedale dove si è sottoposto a degli accertamenti e purtroppo il referto medico non è stato dei migliori. L’alfiere della Honda ha accusato purtroppo un infortunio importante che lo costringerà a saltare la gara di domenica e che soprattutto lo terrà fuori dal Circus per un lungo periodo, i medici parlano infatti di un recupero che potrebbe richiedere diverso tempo. Sicuramentedovrà rinunciare anche al GP di Germania in programma settimana prossima al Sachsenring, poi potrà beneficiare di un mese di vacanza per recuperare al meglio e potrebbe magari rientrare già il 4 agosto in ...

SkySportMotoGP : ???? Dopo Austin ha cambiato marcia ?? E ora arriva da 3 podi consecutivi ?? Ecco cos'è cambiato #SkyMotori #MotoGP… - SkySportMotoGP : ?? @mvkoficial12 torna sullo strike di Barcellona ?? E non usa giri di parole #SkyMotori #MotoGP #CatalanGP - Sport_Mediaset : #MotoGP Olanda, brutta caduta per #Lorenzo. Traumi al torace e alla schiena: portato in ospedale ad #Assen, salterà… -