MotoGP | GP Olanda 2019 | analisi prove libere Yamaha dai due volti | Ducati risponde

Super weekend Motori Sky Sport - MotoGP in Olanda - F1 in Austria : circa 60 ore live : circa 60 ore di diretta nel Super weekend di Motori in corso fino a domenica 30 giugno su Sky Sport, con MotoGP e Formula 1 sempre in pista. Ottavo appuntamento della stagione per la MotoGP, che arriva nei Paesi Bassi per il Gran Premio d’Olanda, mentre domenica in F1 si correrà la nona gara dell’anno al Gran Premio d’Austria. Due e quattro ruote sempre live, dall’alba al tramonto, sui canali dedicati Sky Sport ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : Jorge Lorenzo si frattura la sesta vertebra - lunghi tempi di recupero. Quando rientrerà in gara? C’è la pausa estiva : Jorge Lorenzo si fratturato la sesta vertebre toracica in seguito a una brutta caduta rimediata durante le prove libere 1 del GP d’Olanda 2019, ottava tappa del Mondiale MotoGP che si sta disputando ad Assen. Lo spagnolo è incappato in un bruttissimo highside, è stato trasportato in ospedale dove si è sottoposto a degli accertamenti e purtroppo il referto medico non è stato dei migliori. L’alfiere della Honda ha accusato purtroppo un ...

MotoGP - Risultato FP2 GP Olanda 2019 : un Viñales strepitoso precede Quartararo e le Ducati. In difficoltà Valentino Rossi : La seconda sessione di prove libere della MotoGP è iniziata con la notizia dell’incapacità di Jorge Lorenzo di correre il GP d’Olanda 2019 per via della caduta della mattina, dove ha riportato la frattura della sesta vertebra, un infortunio abbastanza grave che richiederà per el Porfuera tempi di recupero medio-lunghi nonostante le sue condizioni siano al momento stabili. Maverick Viñales ha dominato i rivali portando a casa un ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : qualifiche (sabato 29 giugno). Programma - orari e tv : Sabato 29 giugno si disputeranno le qualifiche del GP Olanda 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Ad Assen si definisce la griglia di partenza per la gara di domenica e si assegna l’ambitissima pole position in quella che all’unanimità è definita come l’Università del Motociclismo: si preannuncia grande spettacolo in questo intenso pomeriggio dove anche le condizioni climatiche potrebbero risultare determinante nella lotta tra i ...

MotoGP - Risultato FP1 GP Olanda 2019 : Quartararo si conferma un razzo - soffre Valentino Rossi : Fabio Quartararo ha concluso in testa la prima sessione di prove libere del GP d’Olanda nella classe MotoGP, spingendo il limite sul1:33.909, 77 millesimi meglio di Maverick Viñales (Yamaha) e 260 di Danilo Petrucci, abile a rientrare in pista sul finale dopo una brutta caduta; quarto tempo per Alex Rins (Suzuki) mentre “solo” sesto il leader del Mondiale Marc Marquez, che però è stato l’unico a ottenere il suo crono ...

MotoGP – Terminate le Fp1 del Gp d’Olanda : Quartararo super ad Assen - Rossi e Dovizioso fuori dalla top 10 [TEMPI] : Quartararo davanti a tutti al termine della prima sessione di prove libere del Gp d’Olanda: fuori dalla top ten Valentino Rossi e Andrea Dovizioso E’ ufficialmente iniziato il weekend di gara del Gp d’Olanda: i piloti della MotoGp sono scesi in pista per la prima sessione di prove libere ad Assen, al termine delle quali è stato Quartararo a segnare il miglior tempo. Il francese del team Petronas ha fermato il cronometro ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Valentino Rossi sogna il colpaccio nella “sua” Assen : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma del GP OIanda (28 giugno) – La presentazione del GP Olanda – Le dichiarazioni di Valentino Rossi – Le dichiarazioni di Dovizioso – Le dichiarazioni di Marquez Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP d’Olanda, ottavo round del Mondiale di MotoGP. L’Università del Motociclismo di Assen è pronta ad accogliere i ...

MotoGP - GP Olanda 2019 : orari prove libere e come vederle in tv e streaming. Il programma completo : Il circuito di Assen sta per ospitare il GP d’Olanda, ottavo round del Motomondiale 2019. In MotoGP, dopo un avvio di stagione con la classifica piuttosto corta Marc Marquez ha preso il largo e chiunque voglia provare a reagire e impensierire l’iberico dovrà cominciare già da domani a trovare un perfetto feeling col proprio mezzo. Certamente i nomi più caldi e attesi sono i protagonisti del crash di Barcellona, Andrea Dovizioso e le ...

LIVE MotoGP - GP Olanda 2019 in DIRETTA : orari prove libere - canali tv - streaming e programma : Si può aprire il gas ad Assen per l’ottavo appuntamento del Motomondiale 2019, dove tra pochi minuti la Moto3 scenderà in pista per dare il via ufficiale al GP d’Olanda. Il weekend prevede sole e caldo, senza l’incognita meteo che spesso è stata protagonista nella provincia di Drenthe negli anni passati, e tutti i piloti potranno spingere fin da subito per trovare il giusto setup in vista delle qualifiche di domani che ...

MotoGP oggi - GP Olanda 2019 : orari - canale tv e streaming prove libere. Programma su Sky e TV8 : Finalmente si comincia con l’attività in pista sul leggendario circuito di Assen per la prima giornata di prove libere del Gran Premio d’Olanda 2019, ottavo round stagionale del Motomondiale. Nella classe regina sarà come sempre un confronto tra Marc Marquez ed il resto del mondo, con l’iberico della Honda che ha sfruttato il recente successo in Catalogna (unito al ritiro delle Yamaha ufficiali e di Dovizioso) per allungare a ...

Sky Sport MotoGP - Diretta Gp Olanda (27 - 30 Giugno). Live anche su TV8 : La classe regina è pronta (su Sky Sport e TV8) per scendere in pista al TT di Assen. La storica pista olandese è stata teatro di un GP sensazionale nel 2018. In questa stagione tutto si ripete? Probabile, la lotta nella massima cilindrata è apertissima e i principali protagonisti nella corsa iridata sono in cerca di riscatto dopo la prova a Montmeló. Ha vinto Marquez ma ben tre corridori in vetta alla classifica ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Olanda 2019 : “L’incidente di Barcellona è acqua passata - il nuovo telaio ha portato dei miglioramenti” : Sembra non esserci pace negli ultimi round di questo Motomondiale 2019 per Andrea Dovizioso, che dopo essere stato beffato in casa dal compagno Petrucci ha dovuto subire lo smacco dello zero in Catalogna per via dell’entrata azzardata da parte di Jorge Lorenzo in curva 10 del secondo giro. Il forlivese cerca di vedere positivo in vista dell’imminente GP d’Olanda anche per via delle nuove soluzioni provate nei recenti test del ...